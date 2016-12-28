Экс-чемпион мира рассказал, как защитный стиль Уорда может победить агрессию Головкина

Дмитрий Пирог охарактеризовал стиль американца как спойлер.

Потенциальный поединок между Геннадием Головкиным и Андре Уордом может стать, по словам экс-чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Дмитрия Пирога, самым сложным в карьере казахстанца. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.



- Дмитрий, ушел в полутяжелый вес Андре Уорд, о поединке которого с Головкиным не мало было сказано. Что Вы думаете об этом противостоянии?



- Если этот бой состоится, то он будет одним из самых сложных для Геннадия. Объясню это тем, что Андре Уорд, это представитель типичной старой американской школы, которая базируется на искусстве защищаться. В таких ребят очень сложно плотно попасть. Они как бы нейтрализуют твою силу, каким бы сильным агрессором ты не был. И если этот бой затягивается в длинные раунды, то они начинают подстраиваться к сопернику. Это очень непростые боксеры. Такому стилю тяжело обучаться, но это дает свои плоды. И если парень зрелищный, с какими-то ярко выраженными индивидуальными чертами, то они становятся феноменальными боксерами. А если они пропагандируют эту школу, но не являются яркими боксерами, то они переходят в разряд спойлеров. Это боксеры, которые себя бить не дают, но и сами ничего не делают. Смазывают бой.



Я думаю, что бой может отойти к такому рисунку... Помните, когда Костя Цзю боксировал с Роджером Мейвезером. Костя тогда закончить досрочно не смог. Вроде и избиваешь, а плотно попасть не можешь. Потому что то прижмется близко, то, наоборот, далеко оторвется. Типичным спойлером был Роджер. Не дал себя бить и в то же время и бой смазал. Так вот, Андре Уорд может показать точно такой же бой. Будем откровенны, он на весовую категорию выше. Пусть он еще не окреп для нового веса - все-таки, второй средней вес, это его "родная" категория. Но это все равно больше, чем у Геннадия. Ему легче будет использовать все свои данные. Поэтому для Геннадия будет двойная задача. Подстроиться под манеру и бороться с весом соперника. Если в этом бою не будет лакки-панча, четкого попадания со стороны Геннадия, что будет очень сложно, то этот бой будет 50 на 50. Это один из самых сложных соперников для Геннадия Головкина из тех, кого мы перечисляли. Это мое личное мнение.



Есть большой риск, ведь я не уверен, что в равном бою победу отдадут Геннадию. Как бы не говорили американцы о честном судействе или толерантном отношении, им все равно нужен национальный герой. В спорте, в том числе и в боксе, в частности. После Мейвезера, ведь он ушел, и никто не знает, вернется ли, на роль героя хорошо подходит Андре Уорд. Это сугубо мое личное мнение. Думаю, если бой состоится и продлится все 12 раундов, то есть не будет нокаута, то больше шансов, что победу отдадут Андре Уорду. В противовес моему мнению может быть только тот факт, что Головкин стал очень популярен в Америке. И это может сказаться на принятии решения при равном 12-раундовом поединке, - заключил Пирог.



Напомним, ранее американец Андре Уорд, перешедший в полутяжелый вес, был назван одним из боксеров, кого не сможет нокаутировать Геннадий Головкин. Тренер казахстанца Абель Санчес рассказал, сможет ли его подопечный провести бой с американцем после перехода в более тяжелый вес, а промоутер GGG Том Леффлер опроверг переговоры об организации этой встречи.