Дмитрий Пирог рассказал, как Альварес может "испортить" бой с Головкиным

Экс-чемпион мира признался, что "Канело" ему симпатичен, как боксер.

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, кого он считает фаворитом в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом из Мексики.



- Идут разговоры о сентябрьском поединке казахстанца Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса из Мексики. Что Вы думаете об этом соперничестве?



- Мне как боксер Альварес симпатичен. Я отслеживал его еще тогда, когда он только начинал карьеру. Это боксер с индивидуальным ярковыраженным почерком. Что касается противостояния с Геннадием, то я думаю, что это будет очень интересный бой. Я один из тех, кто первым посмотрит этот бой. С точки зрения именно самого бокса. У Альвареса очень неплохая защита, на мой взгляд. В то же время он может плотно ударить. Я думаю, что это будет непростой бой для обоих. И очень ожидаемый бой для всех любителей бокса. Я предполагаю, со своей стороны, как обыватель, что бой будет непростой, но закончится досрочно. Скорее всего Геннадий победит. Это мое мнение.



Тут сработает несколько факторов. Во-первых, Головкин - боксер из более тяжелой весовой категории. Хотя мы все знаем, что Альварес тоже крупный для своей весовой категории. Он немало гоняет. Оба любят тотальный бокс. Остановиться и подраться. Поэтому, я думаю, что бой закончится досрочно. Оба могут плотно бить. Но мне кажется, если Альварес пойдет в "рубку", то все закончится не в его пользу. Но опять же, все мы знаем, что Альварес и сам бьет сильно.

А Головкин - это человек с солидным багажом любительского и профессионального бокса. Он показывает тотальный бокс. Но мы знаем, что Геннадий может боксировать по-разному. И назад подбирать и вперед давить. Разный бокс может показать. Если будет большое количество пропущенных ударов, то Геннадий может перебоксировать соперника. Еще раз повторюсь, этот бой будет колоссальным зрелищем. Я думаю, что это один из самых ожидаемых боев. Если, например, с Джейкобсом, там все понятно. Один будет агрессором, а другой включит заднюю скорость, то здесь сложно предположить развитие событий. Именно рисунок боя, как он будет складываться. Альварес - парень амбициозный, и он ценит поклонников. Наверное, он захочет показать зрелище своим фанатам. Бой, скорее всего, будет бескомпромиссный. А с другой стороны, мы все хорошо помним бой Альвареса с Мейвезером. Вышли - человек, которому есть чем рисковать - это Мейвезер, и молодой парень Альварес. Саулю надо было себе зарабатывать имя. Но почему-то стал рисковать Мейвезер, стал обострять... Меня поразил этот факт. А Альварес на тихой волне отбоксировал, проигрывая бой. Мне это не очень понравилось. Поэтому, если что-то будет складываться не в пользу Альвареса, то он может провести бой на тихой волне. И если зрелище будет испорчено в этом бою, то только со стороны Альвареса. Геннадий - это тот человек, который от начала и до конца настроен на бескомпромиссный бой. Думаю, только благодаря ему и будет колоссальное зрелище.



Результат какой? На мой взгляд, результат будет в пользу Геннадия. Но я считаю, что этот бой будет достаточно непростым и для Головкина. Альварес очень хорошо использует крюки, снизу много пробивает апперкотом. Причем, длинными ударами. А Геннадий, он немного пренебрегает обороной. Есть у него "дырки". Правда, его не подводил вестибулярный аппарат. Он очень крепкий в защите, потому что держит удар. Возможно, что пропущенные удары на нем никак не скажутся. Но мы все понимаем, что Геннадий будет пропускать в ближнем бою, пренебрегая защитой. Где-то даже умышленно пренебрегая. А тут будет Альварес, парень, который в обычной жизни полноценный средневес, - рассказал Пирог.



Напомним, казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес могут встретиться в сентябре следующего года. До очного суперпоединка у GGG запланирован бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Альварес ведет переговоры о поединке с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Оба промежуточных боя пройдут в весенний период.