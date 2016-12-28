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Акжайык Универсал
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Динамо Мн СКА 22:30
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Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
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Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Дмитрий Пирог рассказал, как Альварес может "испортить" бой с Головкиным

Экс-чемпион мира признался, что "Канело" ему симпатичен, как боксер.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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13 Комментариев
Фото с сайта iSport.ua
Фото с сайта iSport.ua

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, кого он считает фаворитом в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом из Мексики.

- Идут разговоры о сентябрьском поединке казахстанца Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса из Мексики. Что Вы думаете об этом соперничестве?

- Мне как боксер Альварес симпатичен. Я отслеживал его еще тогда, когда он только начинал карьеру. Это боксер с индивидуальным ярковыраженным почерком. Что касается противостояния с Геннадием, то я думаю, что это будет очень интересный бой. Я один из тех, кто первым посмотрит этот бой. С точки зрения именно самого бокса. У Альвареса очень неплохая защита, на мой взгляд. В то же время он может плотно ударить. Я думаю, что это будет непростой бой для обоих. И очень ожидаемый бой для всех любителей бокса. Я предполагаю, со своей стороны, как обыватель, что бой будет непростой, но закончится досрочно. Скорее всего Геннадий победит. Это мое мнение.

Тут сработает несколько факторов. Во-первых, Головкин - боксер из более тяжелой весовой категории. Хотя мы все знаем, что Альварес тоже крупный для своей весовой категории. Он немало гоняет. Оба любят тотальный бокс. Остановиться и подраться. Поэтому, я думаю, что бой закончится досрочно. Оба могут плотно бить. Но мне кажется, если Альварес пойдет в "рубку", то все закончится не в его пользу. Но опять же, все мы знаем, что Альварес и сам бьет сильно.

А Головкин - это человек с солидным багажом любительского и профессионального бокса. Он показывает тотальный бокс. Но мы знаем, что Геннадий может боксировать по-разному. И назад подбирать и вперед давить. Разный бокс может показать. Если будет большое количество пропущенных ударов, то Геннадий может перебоксировать соперника. Еще раз повторюсь, этот бой будет колоссальным зрелищем. Я думаю, что это один из самых ожидаемых боев. Если, например, с Джейкобсом, там все понятно. Один будет агрессором, а другой включит заднюю скорость, то здесь сложно предположить развитие событий. Именно рисунок боя, как он будет складываться. Альварес - парень амбициозный, и он ценит поклонников. Наверное, он захочет показать зрелище своим фанатам. Бой, скорее всего, будет бескомпромиссный. А с другой стороны, мы все хорошо помним бой Альвареса с Мейвезером. Вышли - человек, которому есть чем рисковать - это Мейвезер, и молодой парень Альварес. Саулю надо было себе зарабатывать имя. Но почему-то стал рисковать Мейвезер, стал обострять... Меня поразил этот факт. А Альварес на тихой волне отбоксировал, проигрывая бой. Мне это не очень понравилось. Поэтому, если что-то будет складываться не в пользу Альвареса, то он может провести бой на тихой волне. И если зрелище будет испорчено в этом бою, то только со стороны Альвареса. Геннадий - это тот человек, который от начала и до конца настроен на бескомпромиссный бой. Думаю, только благодаря ему и будет колоссальное зрелище.

Результат какой? На мой взгляд, результат будет в пользу Геннадия. Но я считаю, что этот бой будет достаточно непростым и для Головкина. Альварес очень хорошо использует крюки, снизу много пробивает апперкотом. Причем, длинными ударами. А Геннадий, он немного пренебрегает обороной. Есть у него "дырки". Правда, его не подводил вестибулярный аппарат. Он очень крепкий в защите, потому что держит удар. Возможно, что пропущенные удары на нем никак не скажутся. Но мы все понимаем, что Геннадий будет пропускать в ближнем бою, пренебрегая защитой. Где-то даже умышленно пренебрегая. А тут будет Альварес, парень, который в обычной жизни полноценный средневес, - рассказал Пирог.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль "Канело" Альварес могут встретиться в сентябре следующего года. До очного суперпоединка у GGG запланирован бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом, а Альварес ведет переговоры о поединке с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Оба промежуточных боя пройдут в весенний период.

Просмотров: 4579  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
Nurlan Сегодня 16:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 191
А мне нравится как Пирог рассуждает. Лучше чем многие аналитики и эксперты.
Ответить 6
 
Berdibek Bakhov Сегодня 17:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 9
Nurlan, правильно говорите, мне он тоже начинает нравиться.
Ответить 0
 
GGGabit Сегодня 19:01
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Альварес очень хорошо использует крюки, снизу много пробивает апперкотом. Причем, длинными ударами. Вот это меня и пугает немного.
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Айтуганов Асет Сегодня 16:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Адекватный прогноз, Пирог хорошо изучил обоих боксеров, его бой с Геной был бы тоже захватывающим не менее чем с Альваресом !!!
Ответить 5
 
Mox Сегодня 16:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1087
вот такие вот пироги...)
Ответить 1
 
Lada Vesta Сегодня 16:39
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
чё-то слишком много рассуждает. и так всем понятно, какой будет результат
Ответить -3
 
Donald Trump Сегодня 17:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Lada Vesta, 50/50. Ринг покажет
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Сабит Оразбаев Сегодня 17:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
Запарили хэйтеры которые пукают минусами на все что пишут. А насчет прогноза Пирога я доволен как Пирог четко объяснил что к чему
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Kaizer Сегодня 17:07
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4932
Из вью Дмитрия видно, что он очень умный и опытный боец. Жаль, что его бой с Геной так и не состоялся. В ринге реально были бы шахматы...
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Бесконечность Марс Сегодня 19:42
Статус: Профи
Рейтинг: 388
Kaizer,Думаю у Пирога не было бы шансов против Гены , основная причина ударная мощь Гены . При всем уважений к необычному стилю Пирога оно бы ему не помогло . А по поводу его мнения по бою с Альваресом , Америку он не открыл , тут и коню понятно почему Гена выиграет и за счет чего . Основным будет работа ног , Альварес практически ни в чем не уступает кроме работы ног .
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Геннадий Исаев Сегодня 17:50
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Пирог грамотный парняга, и в ринге и вне его. Жаль что сейчас не боксирует.
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**Б@гл@н* * Сегодня 19:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Пирог никто я его первый раз слышу Так что много не болтай
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**Б@гл@н* * Сегодня 19:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Пирог никто я его первый раз слышу Так что много не болтай
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