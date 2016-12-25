Санчес назвал имена боксеров, которых Головкин не сможет нокаутировать

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
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Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Санчес назвал имена боксеров, которых Головкин не сможет нокаутировать

Также тренер посетовал на то, что многие боксеры только болтают и не хотят драться с GGG.

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10 Комментариев
Фото: Lawrence Lustig/metro.co.uk
Фото: Lawrence Lustig/metro.co.uk
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), назвал имена боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного.

"Как я и говорил ранее, не думаю, что кто-либо от 154 до 168 фунтов сможет продержаться 12 раундов против Геннадия, разве что Андре Уорд и Хулио Сезар Чавес-младший и, возможно, даже Карл Фроч, но всех остальных Головкин нокаутирует.

Эти трое, пожалуй, смогли бы выстоять, они достаточно крупные и имеют стили, которые позволили бы им избежать нокаута от Головкина. Но всех остальных он нокаутирует до 12 раунда", - заявил Санчес в интервью на On The Ropes Boxing Radio.

Также тренер выразил недовольство по поводу того, что многие боксеры бросают слова на ветер и не хотят драться с Головкиным. Санчес сомневается, что в следующем году ситуация изменится.

"Все, что мы можем, так это продолжать драться с лучшими парнями, которые доступны сейчас. Многие только и могут, что болтать о Головкине, но до звонков Тому Леффлеру (промоутер GGG) дело так и не ходит. Нельзя делать бои в Twitter или Facebook, нужно позвонить промоутеру и провести переговоры вместо того, чтобы спорить о нем в соцсетях, что ни к чему хорошему не приводит. Головкин готов к любому, им остается лишь выйти из тени", - добавил Санчес.

Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.
Просмотров: 4393  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Нургиса Игибаев Сегодня 14:58
Статус: Профи
Рейтинг: 361
Четка сказано.
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Lada Vesta Сегодня 14:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
всё верно Санчо
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ARYSTAN Сегодня 15:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1855
Абеке верно говорит, согласен на 100%
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ARE. A Сегодня 15:11
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Особенно понравилось про Twitter и Facebook
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НуриК ИсаеВ Сегодня 15:25
Статус: Профи
Рейтинг: 327
Про Урода я чёт сомневаюсь
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serikjan atau Сегодня 15:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2717
НуриК ИсаеВ, про Уорда и Фроча он сказал точно, а Чезар мл., он не Уорд и не Чавес. Уорд и Фроч - лучшие в мире, великие боксеры планеты. Они одной ногой уже в Зале Славы. А Чавес никто. Просто Санчес хотел заманить Чавеса, и ставил в один ряд с Уордом и Фрочем, но получился смешно.
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Шымкентский пацанчик Сегодня 15:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 831
У Санчеса маразм - поставил в ряд пенсионера Фроча, неудачника Чавеса и Уорда. Типа Головкин Стивенсона сможет нокаутировать? Ковалева? Бетербиева? Барреру? Все они такие же крепкие по телосложеию. Зато он упомянул некудышного Чавеса и завязавшего с боксом Фроча)
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Nurlan Сегодня 16:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
Шымкентский пацанчик, дибил, Уорда он назвал потому, что Уорд был в 168 и еще может вернуться туда, а те, кого ты назвал выступают в 175.
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Батыр Сегодня 15:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Из этой тройки с Уордом будет тяжелее всех, так как боксер он очень грамотный, и при необходимости умело "вяжет" да и побольше он будет Головкина
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Rassul Talapov Сегодня 16:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 566
ШП, Санчес имел ввиду тех, кто бросал вызов Гене. Не дезинформируй школоту, а то щас начнут всякую чушь писать!)))
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