Санчес назвал имена боксеров, которых Головкин не сможет нокаутировать

Также тренер посетовал на то, что многие боксеры только болтают и не хотят драться с GGG.

Фото: Lawrence Lustig/metro.co.uk

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), назвал имена боксеров, которые смогут выстоять против его подопечного.



"Как я и говорил ранее, не думаю, что кто-либо от 154 до 168 фунтов сможет продержаться 12 раундов против Геннадия, разве что Андре Уорд и Хулио Сезар Чавес-младший и, возможно, даже Карл Фроч, но всех остальных Головкин нокаутирует.



Эти трое, пожалуй, смогли бы выстоять, они достаточно крупные и имеют стили, которые позволили бы им избежать нокаута от Головкина. Но всех остальных он нокаутирует до 12 раунда", - заявил Санчес в интервью на On The Ropes Boxing Radio.



Также тренер выразил недовольство по поводу того, что многие боксеры бросают слова на ветер и не хотят драться с Головкиным. Санчес сомневается, что в следующем году ситуация изменится.



"Все, что мы можем, так это продолжать драться с лучшими парнями, которые доступны сейчас. Многие только и могут, что болтать о Головкине, но до звонков Тому Леффлеру (промоутер GGG) дело так и не ходит. Нельзя делать бои в Twitter или Facebook, нужно позвонить промоутеру и провести переговоры вместо того, чтобы спорить о нем в соцсетях, что ни к чему хорошему не приводит. Головкин готов к любому, им остается лишь выйти из тени", - добавил Санчес.



Добавим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина намечена защита титулов в бою против американца Дэниэла Джейкобса. Судя по словам Санчеса, соперника казахстанца ждет досрочное поражение.