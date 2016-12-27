Из-за долгих переговоров казалось, что наш бой с Головкиным не состоится - Джейкобс

Поединок едва не ушел на промоутерские торги.
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс в интервью BoxingScene рассказал, как проходили переговоры о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Изначально стороны планировали, что поединок пройдет в декабре. Не сумев договориться в нужный срок, бой едва не ушел на промоутерские торги, но в итоге команды Джейкобса и Головкина пришли к согласию.
Во время переговоров Джейкобс просил WBA распределение гонораров 65 на 35 процентов, но организация отклонила этот запрос. Затем команда Головкина все же пошла на уступки сопернику, но точная сумма договоренностей остается неизвестной.
"Вы знаете, что в боксе имеет значение и бизнес-сторона вопроса. Это то, что не видят фанаты. Да, это заняло некоторое время. Если честно, казалось, что что бой может не состояться из-за долгих переговоров.
Мы не хотели промоутерские торги и разделения 75 на 25 процентов. Моя команда пыталась решить вопрос. Мой промоутер Эл Хэймон и другие мои люди проделали феноменальную работу. Я доволен ими. И с нетерпением жду, когда я сам выполню свою работу в ринге", - сказал Джейкобс.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс
Изначально стороны планировали, что поединок пройдет в декабре. Не сумев договориться в нужный срок, бой едва не ушел на промоутерские торги, но в итоге команды Джейкобса и Головкина пришли к согласию.
Во время переговоров Джейкобс просил WBA распределение гонораров 65 на 35 процентов, но организация отклонила этот запрос. Затем команда Головкина все же пошла на уступки сопернику, но точная сумма договоренностей остается неизвестной.
"Вы знаете, что в боксе имеет значение и бизнес-сторона вопроса. Это то, что не видят фанаты. Да, это заняло некоторое время. Если честно, казалось, что что бой может не состояться из-за долгих переговоров.
Мы не хотели промоутерские торги и разделения 75 на 25 процентов. Моя команда пыталась решить вопрос. Мой промоутер Эл Хэймон и другие мои люди проделали феноменальную работу. Я доволен ими. И с нетерпением жду, когда я сам выполню свою работу в ринге", - сказал Джейкобс.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс