Из-за долгих переговоров казалось, что наш бой с Головкиным не состоится - Джейкобс

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Из-за долгих переговоров казалось, что наш бой с Головкиным не состоится - Джейкобс

Поединок едва не ушел на промоутерские торги.

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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Американский боксер Дэниэл Джейкобс в интервью BoxingScene рассказал, как проходили переговоры о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным

Изначально стороны планировали, что поединок пройдет в декабре. Не сумев договориться в нужный срок, бой едва не ушел на промоутерские торги, но в итоге команды Джейкобса и Головкина пришли к согласию

Во время переговоров Джейкобс просил WBA распределение гонораров 65 на 35 процентов, но организация отклонила этот запрос. Затем команда Головкина все же пошла на уступки сопернику, но точная сумма договоренностей остается неизвестной. 

"Вы знаете, что в боксе имеет значение и бизнес-сторона вопроса. Это то, что не видят фанаты. Да, это заняло некоторое время. Если честно, казалось, что что бой может не состояться из-за долгих переговоров. 

Мы не хотели промоутерские торги и разделения 75 на 25 процентов. Моя команда пыталась решить вопрос. Мой промоутер Эл Хэймон и другие мои люди проделали феноменальную работу. Я доволен ими. И с нетерпением жду, когда я сам выполню свою работу в ринге", - сказал Джейкобс. 

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. 

Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона. 

Все новости о бое Головкин - Джейкобс
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