Команда Головкина пошла на уступки в распределении гонораров с Джейкобсом

Подробности рассказал промоутер GGG Том Леффлер.

Сумма гонорара американского боксера Дэниэла Джейкобса за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным будет выше, чем планировалось изначально. Об этом заявил промоутер GGG Том Леффлер, сообщает ucnlive.com.

Напомним, решением WBA Головкин как суперчемпион должен был получить 75 процентов доходов от боя, а регулярный чемпион Джейкобс - 25 процентов. По словам Леффлера, из-за затянувшихся переговоров команде GGG пришлось пойти на уступки. При этом раскрывать точные цифры промоутер не стал.

"Я бы сказал, что это больше чем определенное ранее процентное соотношение. Но в то же время, посмотрите, сколько было обсуждений по поводу этого боя. Что, если бы бой перенесли в Barclays Center? Что, если бы бой поставили в эфир телеканала Showtime? Нам бы пришлось свернуть с нашего пути и отменить возвращение на Madison Square Garden, где Геннадий не дрался после аншлага на бое с Лемье. А в Нью-Йорке много фанатов ждут его возвращения. Думаю, что многие считают, что это будет самый сложный бой для него, - рассказал Леффлер. - У Геннадия контракт с HBO. Не буду разглашать условия, но не стал бы ставить себя в положение, которое угрожало бы любому из его поясов. Он не собирается рисковать своими титулами. Головкин просто рад, что эта сделка состоялась".

При этом промоутер не стал исключать, что бой Головкин - Джейкобс покажет невысокий уровень в системе платных трансляций.

"Исходя из того, как продвигались переговоры по бою, а также из экономической ситуации в стране, нет гарантий, что продажи платных трансляций будут астрономическими. Мы все видели данные продаж PPV недавних поединков. Всегда есть риск, когда вы ставите бой на PPV. Но я думаю, что у обоих боксеров есть свои постоянные аудитории фанатов, а это должно помочь в продвижении боя", - отметил Леффлер.

"Забавно, что болельщики и даже некоторые средства массовой информации считают, что Головкин отступает, - усмехнулся промоутер. - Он дрался в сентябре, а люди раздувают ситуацию так, словно он не дрался два года. Они уже просто привыкли видеть его поединки".

Добавим, что бой с Джейкобсом состоится 18 марта и станет для Головкина пятым в Madison Square Garden. Билеты на этот поединок поступят в продажу 24 декабря.