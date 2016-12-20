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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Команда Головкина пошла на уступки в распределении гонораров с Джейкобсом

Подробности рассказал промоутер GGG Том Леффлер.

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32 Комментария
Геннадий Головкин с промоутером Томом Леффлером (слева) и тренером Абелем Санчесом. Фото с сайта ucnlive.com
Геннадий Головкин с промоутером Томом Леффлером (слева) и тренером Абелем Санчесом. Фото с сайта ucnlive.com

Сумма гонорара американского боксера Дэниэла Джейкобса за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным будет выше, чем планировалось изначально. Об этом заявил промоутер GGG Том Леффлер, сообщает ucnlive.com.

Напомним, решением WBA Головкин как суперчемпион должен был получить 75 процентов доходов от боя, а регулярный чемпион Джейкобс - 25 процентов. По словам Леффлера, из-за затянувшихся переговоров команде GGG пришлось пойти на уступки. При этом раскрывать точные цифры промоутер не стал. 

"Я бы сказал, что это больше чем определенное ранее процентное соотношение. Но в то же время, посмотрите, сколько было обсуждений по поводу этого боя. Что, если бы бой перенесли в Barclays Center? Что, если бы бой поставили в эфир телеканала Showtime? Нам бы пришлось свернуть с нашего пути и отменить возвращение на Madison Square Garden, где Геннадий не дрался после аншлага на бое с Лемье. А в Нью-Йорке много фанатов ждут его возвращения. Думаю, что многие считают, что это будет самый сложный бой для него, - рассказал Леффлер. - У Геннадия контракт с HBO. Не буду разглашать условия, но не стал бы ставить себя в положение, которое угрожало бы любому из его поясов. Он не собирается рисковать своими титулами. Головкин просто рад, что эта сделка состоялась". 

При этом промоутер не стал исключать, что бой Головкин - Джейкобс покажет невысокий уровень в системе платных трансляций. 

"Исходя из того, как продвигались переговоры по бою, а также из экономической ситуации в стране, нет гарантий, что продажи платных трансляций будут астрономическими. Мы все видели данные продаж PPV недавних поединков. Всегда есть риск, когда вы ставите бой на PPV. Но я думаю, что у обоих боксеров есть свои постоянные аудитории фанатов, а это должно помочь в продвижении боя", - отметил Леффлер. 

"Забавно, что болельщики и даже некоторые средства массовой информации считают, что Головкин отступает, - усмехнулся промоутер. - Он дрался в сентябре, а люди раздувают ситуацию так, словно он не дрался два года. Они уже просто привыкли видеть его поединки".

Добавим, что бой с Джейкобсом состоится 18 марта и станет для Головкина пятым в Madison Square Garden. Билеты на этот поединок поступят в продажу 24 декабря.

Просмотров: 15238  Комментариев: 32
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Комментарии

 
 
damir aliev Вчера 19:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
65 на 35 скорей всего!И правильно сделали!
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Секе Козган Вчера 19:14
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
с чем америнец не был согласен - опечатка
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Бек $$$ Вчера 19:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
хорошо сказал -- "Он дрался в сентябре, а люди раздувают ситуацию так, словно он не дрался два года. Они уже просто привыкли видеть его поединки" это правда !!! некоторый не дерутся годам всем по барабану !!! Гена пропустил один бой декабре ито не его вина , все шумят !!!
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fanatik fanatik Вчера 19:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Бек $$$,да кто шумит?
Ответить -1
 
Бек $$$ Вчера 21:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
fanatik fanatik, пресса!!!!!
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Agatai Haknazar Вчера 19:23
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Где Котто???
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Timur Sultanov Вчера 19:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Сразу нельзя было уступить, что бы в декабре был бой.
Ответить 1
 
SuperNuridin Вчера 20:31
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Timur Sultanov ,
Почему ГГГ должен уступать, он рискует своими 4-мя поясами (один хоть и не престижный), а Джейкобс, хоть и достойный, но он претендент и у него нет поясов, его даже нет в рейтингах WBC, IBF и IBO, а на кону будут стоять все четыре пояса.
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serikjan atau Вчера 20:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
SuperNuridin, Джейкобс - чемпион мира, чемпионы мира (Головкин, Джейкобс, Сондерс) нигде не рейтингуется.
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Argimbaev Serik Сегодня 01:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2056
serikjan atau, Джейкобс никакой не чемпион мира. Чемпион мира по WBA - Головкин. А пояс Джейкобса - это картонка и все это понимают. Просто WBA наплодила поясов левых. Если по такой логике судить - то и Хейланда, и Хурцидзе можно чемпионами назвать. В среднем весе в данный момент всего 2 легитимных чемпиона мира - это Головкин по WBA, WBC и IBF и Сондерс по WBO.
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serikjan atau Сегодня 08:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Argimbaev Serik, не сказал, что он полноценный чемпион, но его бои, с кем-либо не состоялся (с Мора например), относятся к титульным, например Шуменова признают, что он чемпион мира в двух весовых. А пояс суперчемпиона, это особый пояс, Головкину пояс суперчемпиона был присужден только после 10-ой защиты, до
этого Гена был просто чемпионом. И действительно Джейкобс относится к не рейтингуемым божествам. Я только об этом. Все чемпионы рейтингуется только по шкале линейного чемпиона (там Головкин №1, а Джейкобс №2). В рейтингах боксерских организации их не будет.
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Коренной Сегодня 10:54
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Argimbaev Serik, Головкин тоже был регулярным чемпионом при супер чемпионах Штурме и Гиле. Но если его чемпионство на тот момент было "картонным", то и защит в среднем весе у него всего 12, и все притязания на рекорд Хопкинса тоже беспочвенны
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Сатыбалды Супыгалиев Сегодня 08:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
SuperNuridin, Думаю, на кону будет только пояс WBA. WBA же заставляет ГГГ сразиться с обязательным претендентом. Если я не прав, поправьте пожалуйста со ссылкой на источник.
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Коренной Сегодня 10:44
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Сатыбалды Супыгалиев, из недавнего интервью Ковалева (Ж-журналист, К- Ковалев)
Ж: Денис Лебедев в поединке с Муратом Гассиевым выставил только один титул, хотя он был чемпионом по двум версиям. Почему вы на бой с Уордом поставили сразу три, а не один?
К: Вообще без понятия, как такое возможно. WBA не подтвердила Гассиева, как претендента?
Ж: Нет. Команда Лебедева отправила туда запрос с просьбой не выставлять титул. Им пошли навстречу.
К: В первый раз с таким встречаюсь. И задал такой же вопрос своему менеджеру. Эгис тоже сказал, что не понимает.
У меня была обязательная защита титула IBF c Наджибом Мохаммеди. И меня обязали выставить все три титула. «Как так? – спрашивал я. – Он претендент только по версии IBF. И теперь может сразу выиграть три титула. Это же нечестно». Мне не разрешили выставить только один пояс. Поэтому ситуация с Лебедевым мне непонятна.
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Булат Балагур Вчера 19:34
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
молодец , молодец ! Только вот пошустрее надо договариваться )))
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Мухамбет Имангазиев Вчера 19:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Ну ждали до конца, но Хеймон оказался кремень. Но чтоб сделать два шага вперёд нужно сделать один шаг назад
Ответить 2
 
Orion66 Вчера 20:02
Статус: Профи
Рейтинг: 309
По большому счету мне без разницы сколько денег получат боксеры, просто рад, что бой все таки состоится и мы увидим Геннадия с Джейкобсом в марте. Главное теперь, чтобы без травм до боя!
Ответить 5
 
Timur Sultanov Вчера 20:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
SuperNuridin, ну так уступил же.
Ответить 1
 
Коренной Сегодня 10:38
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Timur Sultanov ,когда жареным запахло
Ответить 0
 
Артур Карапетян Вчера 23:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Если не уступать, то не быть боям, только впредь, не надо держать нас в напряжении до последнего дня до торгов!!!
Ответить 1
 
Арман Ойыкбаев Вчера 23:52
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Чем хуже наш Головкин-Альвареса? Они та не соглашается на 40% от гонорара. Хотя 50на50 должно быть
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serikjan atau Сегодня 09:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Арман Ойыкбаев, в принципе, Альварес ничем не лучше Джейкобса, но он денежный, и еще своего рода суперзвезда. Мы не знаем на каком уровне он в среднем или суперсреднем весе. В первом среднем весе он боится Эндред и Чарло, в среднем весе он боится Головкина и Монро мл. И бегает к дивизиону суперсредних, тогда пусть выйдет против Рамиреса.
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Argimbaev Serik Сегодня 01:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2056
Правильно, что уступили немного. Было бы хуже, если бы дошло до торгов. Была бы реальная угроза, что Гена потерял бы пояс в результате неспортивных факторов. Главное чтобы теперь Джейкобс не спргынул, не получил там травму за пару недель до боя.
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Viprin Viprin Сегодня 06:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
А без уступок бой не состоялся бы.
Ответить 0
 
Аягоз Сегодня 08:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
одна из ассоциаций, допускаю, что это ИБФ, постарается не санкционировать защиту титула, принадлежащего Головкину.
Это же модно, так обращать на себя внимание. С одной стороны Джейкобс не рейтингуется в организациях кроме ВБА
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serikjan atau Сегодня 09:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Аягоз, Джейкобс не рейтингуется нигде, даже по WBA. Потому что, Джейкобс относится к не рейтингуемым божествам и Головкин, Сондерс тоже из таких. Первый номер по WBA сейчас Энжикам.
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serikjan atau Сегодня 09:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Вот почему победитель боя Головкин - Джейкобс должен выйти на Энжикама. По правилам WBA. И это правильно, на примере нашего Жаната Жакиянова, он сидит уже несколько лет с чемпионским поясом и первым номером по WBA, а эти божества, Уоррен, Макдоннелл, Яманака, Хэскинс не обращают на него внимания, когда же у Жаната будет возможность испытать себя против них, даже пусть проиграет. Боюсь что Канат Ислам тоже, когда-то будет завоевать какой-нибудь хреновый и неполноценный титул чемпиона мира, и будит сидеть с этим поясом годами. Поэтому это справедливо, что победитель боя Головкин - Джейкобс, выйдет на Энжикама. Если Головкин победит этих двух чемпионов (Джейкобса и Энжикама) это будет здорово, тогда все общественные рейтинги Гены резко поднимается - они все таки имена в среднем весе и опытные боксеры, почти ровесники Головкина. Скажем, ветераны среднего веса.
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Коренной Сегодня 10:37
Статус: Профи
Рейтинг: 376
serikjan atau, Нжикам не нужен, он падает от любого чиха. Победа над ним ничего не даст. Да и не будет этого боя, WBA теперь отстанет от Головкина на года полтора
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serikjan atau Сегодня 13:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Коренной, ну тогда как, если Джейкобс потеряет чемпионский пояс, а как же WBA останется без чемпиона? Или Энжикам с кем-то.
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Сервис фото Сегодня 13:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Все вы математики,но вот я думаю,что 75 на 40!!!!!!
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Аягоз Сегодня 16:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Сервис фото,
да, все верно, только билеты нужно продать на 115 %
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Темуджин Байханов Сегодня 18:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Леффер верил,что Хирн сделает для него бой с Фрочем. Хотел пинтом пива заиметь лимон евриков) А пояс Сондерса уплывает в Мексику,усиливая позицию Оскара в переговорах.
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