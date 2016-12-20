Объявлена дата начала продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс

Прошлый бой GGG на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке собрал аншлаг.
Вчера 07:40
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Фото с сайта BoxingScene.com
Объявлена дата начала продаж билетов на бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этом же весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В продажу билеты на вечер бокса 18 марта поступят в субботу, 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке составит 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Билеты будут доступны как в кассах Madison Square Garden, так и на сайте Ticketmaster.com.
Бой покажет телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара.
Добавим, что Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
В продажу билеты на вечер бокса 18 марта поступят в субботу, 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке составит 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Билеты будут доступны как в кассах Madison Square Garden, так и на сайте Ticketmaster.com.
Бой покажет телеканал HBO по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара.
Добавим, что Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.