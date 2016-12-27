Интересно, позволит ли мне Головкин бить себя, как другим. Если появится шанс, я проведу свой лучший удар - Джейкобс

При этом он отметил, что GGG умеет держать удар.
Сегодня 08:00
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- Том Леффлер отчитался о "мощном старте" продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс
- Джейкобс спаррингует с Деревянченко и Хитровым в рамках подготовки к бою с Головкиным
- Меня не волнует бой Головкина с Альваресом. Моя цель - выдержать против GGG 12 раундов - Джейкобс
- Маленький парень Брук бил и потрясал Головкина. Что будет с ним, если так же ударю я? - Джейкобс
Дэниэл Джейкобс (слева). Фото: The Ring
Обладатель пояса "регулярного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) считает, что чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) не позволит себе вольности во время их противостояния, как это было в боях с другими соперниками.
По его словам, Головкин пренебрегает защитой и ради возможности самому ударить соперника, позволял им попадать по себе. Джейкобс заявил, что если ему предоставиться такая возможность, то он выдаст свой лучший удар.
"Он не позволит мне бить себя. Ни за что. Порой я разрешаю парням ударить себя в спарринге, но при этом я в курсе, какими будут последствия, так как мы в крупных перчатках и шлемах. Зная, какими будут последствия, если в бою он пропустит от боксера юниорского веса или парня из первого среднего веса, Головкин позволяет им таки вольности. Он держит их удары, может себе позволить. Но он в курсе, от кого можно пропускать, а кому такой шанс лучше не давать.
Интересно, захочет ли он сделать то же в бою со мной. Если предоставит мне возможность, я вложусь в свой лучший удар. Впрочем, это бокс, никогда не знаешь, что случится. Так что, возможно, я и сам себе обеспечу такую возможность", - цитирует Джейкобса BoxingScene.com.
Напомним, их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Джейкобс уже начал подготовку и проводит спарринги со средневесами. В одном из последних интервью американец отмечал, что его цель - выдержать все 12 раундов против Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес сомневается, что у того есть такой шанс.
По его словам, Головкин пренебрегает защитой и ради возможности самому ударить соперника, позволял им попадать по себе. Джейкобс заявил, что если ему предоставиться такая возможность, то он выдаст свой лучший удар.
"Он не позволит мне бить себя. Ни за что. Порой я разрешаю парням ударить себя в спарринге, но при этом я в курсе, какими будут последствия, так как мы в крупных перчатках и шлемах. Зная, какими будут последствия, если в бою он пропустит от боксера юниорского веса или парня из первого среднего веса, Головкин позволяет им таки вольности. Он держит их удары, может себе позволить. Но он в курсе, от кого можно пропускать, а кому такой шанс лучше не давать.
Интересно, захочет ли он сделать то же в бою со мной. Если предоставит мне возможность, я вложусь в свой лучший удар. Впрочем, это бокс, никогда не знаешь, что случится. Так что, возможно, я и сам себе обеспечу такую возможность", - цитирует Джейкобса BoxingScene.com.
Напомним, их бой состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Джейкобс уже начал подготовку и проводит спарринги со средневесами. В одном из последних интервью американец отмечал, что его цель - выдержать все 12 раундов против Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес сомневается, что у того есть такой шанс.