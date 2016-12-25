Меня не волнует бой Головкина с Альваресом. Моя цель - выдержать против GGG 12 раундов - Джейкобс

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 2:2
Нефтехимик Северсталь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Северсталь 2:1
Ак Барс СКА 2:2
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Меня не волнует бой Головкина с Альваресом. Моя цель - выдержать против GGG 12 раундов - Джейкобс

Американец встретится с казахстанцем 18 марта в Нью-Йорке.

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4 Комментария
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта knockouttv.us
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта knockouttv.us
Американский боксер Дэниэл Джейкобс в интервью BoxingScene заявил, что не думает о планах своего будущего соперника Геннадия Головкина

В 2017 году, как ожидается, Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Стороны постоянно ведут переговоры. Ориентировочной датой их боя называется сентябрь. 

При этом 18 марта Головкин в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden встретится с Джейкобсом. По словам американца, его не волнуют разговоры о казахстанце и "Канело". Более того, Джейкобс заявил, что готов нарушить эти планы, как сделал это в бою против Питера Куиллина, отправив того в нокаут уже в первом раунде. 

"О да, эти разговоры о бое Головкина с Альваресом оставляют у меня во рту горький вкус, - говорит Джейкобс. - Но в моей жизни уже был подобный опыт. Кое-кто забывал про меня, планируя бой в будущем. Так что эта ситуация ничем не отличается. 

Я говорю о Питере Куиллине. Он собирался победить меня, а затем переходить к более крупным и значимым боям, как и GGG. Но это все разговоры, которые не влияют на меня. Мне нет дела до боя "Канело" - GGG. Моя цель - хорошо подготовиться к 18 марта, чтобы быть готовым выдержать 36 минут (12 раундов), а может, и меньше. Обо всем остальном я не забочусь. Это все - пустые слова.  

Это было бы то же самое, если бы я целый день сидел в соцсетях и читал, что обо мне думают фанаты. Это не та вещь, которой надо уделять внимание. Я на самом деле частенько выключаю свой телефон или все уведомления. Эти мнения зачастую только прибавляют разочарования. Я не хочу этого. 

Моя задача сейчас - сосредоточиться на тренировочном лагере. Я хочу хорошо подготовиться. Это большой бой и большая цель, так что морально я должен быть готов".

Ранее Джейкобс заявил, что увидел ошибки Головкина в бою с Келлом Бруком и, в отличие от британца, намерен воспользоваться ими.
Просмотров: 1899  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Сабиночка Макановна Сегодня 22:13
Статус: Дублёр
Рейтинг: 115
Даже если я проиграю
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serikjan atau Сегодня 22:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2719
Лучшая защита для Джейкобса, это - атака во время атаки противника.
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Бейбут Есмурзин Сегодня 22:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 249
Он уже не уверен себе оказывается его целью является выдержать 36 минут.
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Секе Козган Сегодня 22:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
В любом случае Дэниел андердог в этом поединке. Пирог не даст соврать)
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