Меня не волнует бой Головкина с Альваресом. Моя цель - выдержать против GGG 12 раундов - Джейкобс

Американец встретится с казахстанцем 18 марта в Нью-Йорке.
Сегодня 22:04
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта knockouttv.us
Американский боксер Дэниэл Джейкобс в интервью BoxingScene заявил, что не думает о планах своего будущего соперника Геннадия Головкина.
В 2017 году, как ожидается, Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Стороны постоянно ведут переговоры. Ориентировочной датой их боя называется сентябрь.
При этом 18 марта Головкин в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden встретится с Джейкобсом. По словам американца, его не волнуют разговоры о казахстанце и "Канело". Более того, Джейкобс заявил, что готов нарушить эти планы, как сделал это в бою против Питера Куиллина, отправив того в нокаут уже в первом раунде.
"О да, эти разговоры о бое Головкина с Альваресом оставляют у меня во рту горький вкус, - говорит Джейкобс. - Но в моей жизни уже был подобный опыт. Кое-кто забывал про меня, планируя бой в будущем. Так что эта ситуация ничем не отличается.
Я говорю о Питере Куиллине. Он собирался победить меня, а затем переходить к более крупным и значимым боям, как и GGG. Но это все разговоры, которые не влияют на меня. Мне нет дела до боя "Канело" - GGG. Моя цель - хорошо подготовиться к 18 марта, чтобы быть готовым выдержать 36 минут (12 раундов), а может, и меньше. Обо всем остальном я не забочусь. Это все - пустые слова.
Это было бы то же самое, если бы я целый день сидел в соцсетях и читал, что обо мне думают фанаты. Это не та вещь, которой надо уделять внимание. Я на самом деле частенько выключаю свой телефон или все уведомления. Эти мнения зачастую только прибавляют разочарования. Я не хочу этого.
Моя задача сейчас - сосредоточиться на тренировочном лагере. Я хочу хорошо подготовиться. Это большой бой и большая цель, так что морально я должен быть готов".
Ранее Джейкобс заявил, что увидел ошибки Головкина в бою с Келлом Бруком и, в отличие от британца, намерен воспользоваться ими.
В 2017 году, как ожидается, Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Стороны постоянно ведут переговоры. Ориентировочной датой их боя называется сентябрь.
При этом 18 марта Головкин в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden встретится с Джейкобсом. По словам американца, его не волнуют разговоры о казахстанце и "Канело". Более того, Джейкобс заявил, что готов нарушить эти планы, как сделал это в бою против Питера Куиллина, отправив того в нокаут уже в первом раунде.
"О да, эти разговоры о бое Головкина с Альваресом оставляют у меня во рту горький вкус, - говорит Джейкобс. - Но в моей жизни уже был подобный опыт. Кое-кто забывал про меня, планируя бой в будущем. Так что эта ситуация ничем не отличается.
Я говорю о Питере Куиллине. Он собирался победить меня, а затем переходить к более крупным и значимым боям, как и GGG. Но это все разговоры, которые не влияют на меня. Мне нет дела до боя "Канело" - GGG. Моя цель - хорошо подготовиться к 18 марта, чтобы быть готовым выдержать 36 минут (12 раундов), а может, и меньше. Обо всем остальном я не забочусь. Это все - пустые слова.
Это было бы то же самое, если бы я целый день сидел в соцсетях и читал, что обо мне думают фанаты. Это не та вещь, которой надо уделять внимание. Я на самом деле частенько выключаю свой телефон или все уведомления. Эти мнения зачастую только прибавляют разочарования. Я не хочу этого.
Моя задача сейчас - сосредоточиться на тренировочном лагере. Я хочу хорошо подготовиться. Это большой бой и большая цель, так что морально я должен быть готов".
Ранее Джейкобс заявил, что увидел ошибки Головкина в бою с Келлом Бруком и, в отличие от британца, намерен воспользоваться ими.