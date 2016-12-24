Маленький парень Брук бил и потрясал Головкина. Что будет с ним, если так же ударю я? - Джейкобс

Американец встретится с GGG 18 марта.
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Американец Дэниэл Джейкобс в преддверии боя с Геннадием Головкиным в интервью BoxingScene вспомнил о бое казахстанца с британцем Келлом Бруком.
Поединок проходил 10 сентября в Лондоне. Тогда Головкин победил в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила белое полотенце, опасаясь за здоровье своего бойца. При этом британец ради боя с GGG поднялся на две весовые категории.
"Это был просто не бой Брука, хотя он и показал, что если у вас есть скорость и движение, то вы можете ударить Головкина. Конечно, я представил себя на этом месте. Эй, если этот маленький парень может его ударить и потрясти, представьте, что будет, если так же ударю я?
Но в то же время это бокс, и в следующем бою он может выглядеть совершенно по-другому, работать в другом стиле. Мы должны быть готовы ко всему", - цитирует Джейкобса "Чемпионат".
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.
Поединок проходил 10 сентября в Лондоне. Тогда Головкин победил в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила белое полотенце, опасаясь за здоровье своего бойца. При этом британец ради боя с GGG поднялся на две весовые категории.
"Это был просто не бой Брука, хотя он и показал, что если у вас есть скорость и движение, то вы можете ударить Головкина. Конечно, я представил себя на этом месте. Эй, если этот маленький парень может его ударить и потрясти, представьте, что будет, если так же ударю я?
Но в то же время это бокс, и в следующем бою он может выглядеть совершенно по-другому, работать в другом стиле. Мы должны быть готовы ко всему", - цитирует Джейкобса "Чемпионат".
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.