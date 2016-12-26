Альвареса ждет самая сложная ночь в его жизни - Чавес-младший

Ожидается, что их бой состоится в мае.

Фото с сайта Tiempo

Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (50-2-1, 32 КО) заявил, что что его будущего соперника чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 KO) ждет тяжелый бой.



"Это был хороший год для меня. И в 2017-м я планирую продолжить прогресс. Я многое показал в прошлом поединке с Бритишем, несмотря на мой долгий простой. Я сделал вес, что было главной задачей для меня.



Единственный боец, кто меня реально побил - это Серхио Мартинес. Я думаю, что это одно настоящее поражение в моей карьере. Бой с Фонфарой я не беру в расчет, потому как переживал не лучшие времена в моей карьере и не был мотивирован на эту встречу. Но к бою с Альваресом я вновь подхожу в своих максимальных кондициях, потому Канело следует готовиться к самой сложной ночи в его жизни", - цитирует Чавеса-младшего BoxingScene.com.



Напомним, команды боксеров ведут переговоры о поединке на 6 мая. Основная проблема заключается в финансовых условия. Сообщалось, что промоутеры "Канело" предложили за бой шесть миллионов долларов, у Чавеса есть время на раздумья до 2 января.