Ударная мощь Головкина - главное, на чем нам нужно концентрироваться - Джейкобс

При этом американский боксер надеется, что удары GGG его не потрясут.
Сегодня 07:53
9 Комментариев
Ссылки по теме:
- Букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса
- Статус аутсайдера в бою с Головкиным послужит мотивацией для меня - Джейкобс
- Я думаю, что поединок с Головкиным был бы очень тяжелым - Рой Джонс-младший
Фото с сайта skysports.com
"Обычный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) заявил, что хочет проверить на себе, так ли страшна ударная мощь Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), как о том говорят все вокруг. Вернее, Джейкобс признает, что так или иначе ему придется ознакомиться с главным козырем соперника, против которого он выйдет в ринг 18 марта в Нью-Йорке (США).
"Меня переполняет любопытство, потому что все только об этом и говорят, - приводит слова Джейкобса vRINGE.com со ссылкой на Boxingscene. - Так что да, я держу это в голове, и его мощь - один из главных моментов, на которые нам нужно обратить внимание. Я не могу сказать, что в силах превозмочь все, что угодно. Вовсе нет - это бокс, где тебя могут ударить и поразить. Но минимизировать шансы соперника, держа руки у подбородка и постоянно двигаясь, тебе по силам.
В общем, я хочу ощутить его мощь, но не настолько, чтобы он меня потряс (смеется). План в том, чтобы не пропускать слишком много или не позволить ему быть эффективным. Выигрывать раунды или выиграть нокаутом. Но совсем обойтись без пропущенных ударов в боксе невозможно.
Конечно, ударная мощь Головкина - главное, на чем нам нужно концентрироваться. Как может быть иначе? Все-таки у него отменный показатель досрочных побед. Но, говоря об этом, я отдаю себе отчет, что у меня была лучшая оппозиция, чем у него".
Отметим, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.
"Меня переполняет любопытство, потому что все только об этом и говорят, - приводит слова Джейкобса vRINGE.com со ссылкой на Boxingscene. - Так что да, я держу это в голове, и его мощь - один из главных моментов, на которые нам нужно обратить внимание. Я не могу сказать, что в силах превозмочь все, что угодно. Вовсе нет - это бокс, где тебя могут ударить и поразить. Но минимизировать шансы соперника, держа руки у подбородка и постоянно двигаясь, тебе по силам.
В общем, я хочу ощутить его мощь, но не настолько, чтобы он меня потряс (смеется). План в том, чтобы не пропускать слишком много или не позволить ему быть эффективным. Выигрывать раунды или выиграть нокаутом. Но совсем обойтись без пропущенных ударов в боксе невозможно.
Конечно, ударная мощь Головкина - главное, на чем нам нужно концентрироваться. Как может быть иначе? Все-таки у него отменный показатель досрочных побед. Но, говоря об этом, я отдаю себе отчет, что у меня была лучшая оппозиция, чем у него".
Отметим, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.