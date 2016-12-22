Статус аутсайдера в бою с Головкиным послужит мотивацией для меня - Джейкобс

Американец привел в пример собственный поединок с Куиллином.
Вчера 20:31
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Американец Дэниэл Джейкобс в интервью BoxingScene заявил, что его не тревожит статус аутсайдера в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.
По словам боксера, букмекерские котировки его только веселят, а в противовес он приводит пример из своей карьеры, когда Джейкобс, вопреки прогнозам, нокаутировал Питера Куиллина уже в первом раунде.
"Оу, это ведь весьма плохо, не так ли? Но чем больше, тем веселее. Я уже был аутсайдером перед боем с Питером Куиллином, хотя тогда не чувствовал себя таковым. Все помнят, чем это закончилось?
Конечно, было ожидаемо, что против такого парня, как Головкин, который нокаутирует всех этих ребят, я буду андердогом. Но для меня это не имеет значения, потому что люди, называющие его фаворитом, не будут драться вместо него. Это лишь послужит мне дополнительной мотивацией. 8 к 1? О'кей, да будет так", - цитирует Джейкобса VRinge.com.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.
По словам боксера, букмекерские котировки его только веселят, а в противовес он приводит пример из своей карьеры, когда Джейкобс, вопреки прогнозам, нокаутировал Питера Куиллина уже в первом раунде.
"Оу, это ведь весьма плохо, не так ли? Но чем больше, тем веселее. Я уже был аутсайдером перед боем с Питером Куиллином, хотя тогда не чувствовал себя таковым. Все помнят, чем это закончилось?
Конечно, было ожидаемо, что против такого парня, как Головкин, который нокаутирует всех этих ребят, я буду андердогом. Но для меня это не имеет значения, потому что люди, называющие его фаворитом, не будут драться вместо него. Это лишь послужит мне дополнительной мотивацией. 8 к 1? О'кей, да будет так", - цитирует Джейкобса VRinge.com.
Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона.