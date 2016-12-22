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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Статус аутсайдера в бою с Головкиным послужит мотивацией для меня - Джейкобс

Американец привел в пример собственный поединок с Куиллином.

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27 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта fansided.com
Американец Дэниэл Джейкобс в интервью BoxingScene заявил, что его не тревожит статус аутсайдера в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным

По словам боксера, букмекерские котировки его только веселят, а в противовес он приводит пример из своей карьеры, когда Джейкобс, вопреки прогнозам, нокаутировал Питера Куиллина уже в первом раунде. 

"Оу, это ведь весьма плохо, не так ли? Но чем больше, тем веселее. Я уже был аутсайдером перед боем с Питером Куиллином, хотя тогда не чувствовал себя таковым. Все помнят, чем это закончилось?

Конечно, было ожидаемо, что против такого парня, как Головкин, который нокаутирует всех этих ребят, я буду андердогом. Но для меня это не имеет значения, потому что люди, называющие его фаворитом, не будут драться вместо него. Это лишь послужит мне дополнительной мотивацией. 8 к 1? О'кей, да будет так", - цитирует Джейкобса VRinge.com

Бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. 

Этот поединок санкционировала WBA. Сейчас Головкин является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а Джейкобс имеет статус регулярного чемпиона. 
Просмотров: 5198  Комментариев: 27
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Комментарии

 
 
damir aliev Вчера 20:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Да они все так говорят я аутсайдер и это дает мне мотивацию!Хоть кто нибудь сказал бы да этот парень убийца и я выхожу хотя бы 12 раундов отстоять и попытаться выйграть по очкам и это было бы супер если я выстою!
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fisher Вчера 21:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
damir aliev, ахахахах, ты адекватний? етот парень как минимум простоит все 12 раундов!! а Головкин очканет так как ниразу в своей жизни ты мои слова еще вспомниш, а я редко когда ошибаюсь
Ответить -6
 
Arlan Beybarys Вчера 22:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1284
fisher,ты пацанчик,сын уорда лажака
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Виталий Виталий Вчера 22:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
fisher,ник не меняй рыбка, когда ушастик упадет, с ним больше договаривались чем он в ринге покажет )
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damir aliev Вчера 23:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
fisher,Как тебя там работник сайта хэйтер дартаньян интригу не кидай не адекват это ты джабжикВсе знаю,что Джейкобс серьезный соперник но Гена его размажет переедит просто сьест!Запомни мои слова в марте
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fisher Сегодня 00:06
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
damir aliev,ЖДЕМС, только чтобы потом не слились все
Ответить -3
 
damir aliev Вчера 20:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
Да ляжешь ты экран твой потемнеет как ты сам после удара Гены с майкудука и поедешь в свой бруклин с мамой!А гордиться будем МЫ!!!
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Марат Галиев Вчера 20:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 773
50 к 1)
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Бек $$$ Вчера 21:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 933
я не знаю ,мне кажется наш Гена не победим !!! нет боксе, боксер который победит его !!! Гену может победит только сам Гена !!!
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fisher Вчера 22:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Бек $$$,ахахахахаххаахахахахахахахахахахахаха, пусть для начала своей полноценной карере вийдет против Сондерса, Альвареса, Жермала Чарло, Андраде, Рамиреса, ДиГейла, Хитрова, а не вонять вокруг что его все боятся, он МОНСТЕР только в боях со всякими там Лемье и Стивенсами, которие все били биты по неколько раз, как то Уорд сказал Головкину: "Или ты поднимаешся и бешся со мной или я поднимаюся к Ковалеву", и что ты думал? GGG обосрался, да так обосрался что взял пример в Альвареса и бился с маленьким Бруком, висмеевая его за бои с Ханом. Вот тебе весь твой Головкин. Открой глаза
Ответить -5
 
Виталий Виталий Вчера 22:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
fisher, лень тебе на этот высер отвечать, все уже разжевывалось по сто раз, просто минус поставлю.
Ответить 3
 
fisher Сегодня 00:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Виталий Виталий,просто тогда меня на сайте небило) я обьективно оцениваю ситуацию, и могу разжевать все как оно есть, а не как хотят поклонники GGG. Вот когда Головкин одолеет реального опонента, даже не одного, двоих, тогда я соглашусь, что Головкин действительно крут
Ответить -4
 
damir aliev Вчера 23:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
fisher,Да нигер может упасть еще раньше чем Лемье и Кертис!Брук был не маленьким и сам захотел этот бой че Гене сухорится и ждать !пока Альварес Сондерс от страха дома под подушкой спят и захотят выйти на ринг!Хитров тут причем дибил нашел мне тут ему до ГГГ еще потеть и работать!А другие дигейл рамирес чарло еще не факт что потпишут контракт так,что потеряйся!
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fisher Сегодня 00:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
damir aliev,вот так взял ты и все по пунктам порешал все абы GGG оправдать)) только фигню несеш, аргументы у тебя на уровне могу все твои жалкие аргументы развеять, но сделаю ето с одним из них. Вот ты говориш что Альварес бегает от GGG, вот ору просто)) Альварес в 23 года уже бил ЧМ и дрался с Мейвезером, так думаеш ему страшна в 26 вийти против Головкина? А с кем дрался Гена в 23? в 26 Гена только начал колотить мешков! Все дело в финансовом плане и промоутери, а не то что Альварес боится его. То самое дело и с Сондерсом, если он чувствует что не готов виходить на Головкина, ето значит что он боится?
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damir aliev Сегодня 02:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 756
fisher,Альварес бегал аж отдал пояс и теперь собрался драться с Чавесом и что он там в 23 не мог ничего сделать с Майвезером покраснел только!Какой путь прошел Гена Канело никогда не сделать!Ты не сравнивай подняться с Казахстана на мировой уровень или с Мексикой и Америкой!
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fisher Сегодня 02:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
damir aliev,для Альвареса вес Головкина не родной, зачем ему сразу виходить на Гену? ето мы увидели в бою против Котто. Для начала ему нужно освоится в дивизионе чтобы подготовится для Головкина, все таки Гена сейчас лучший в дивизионе, а рисковать любят только единицы. Все ето очевидно если начать понимать не только Головкина, но и Альвареса. Пусть GGG поднимается, а то с каждим годом будет стареть, а ето сыграет в пользу молодим проспектам.
Ответить -2
 
Бек $$$ Сегодня 01:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 933
fisher, у меня то открыто глаз , но у тебя по ходу она закрыто !!! еще один поклонник Уорда !!! ваша очередь следующий год после 21 марта наступит год петуха вот тогда и раздолбаем Уорда, Саула, Сондерса, Юбенка !!! пока до этого года Чебурашек !!
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fisher Сегодня 02:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Бек $$$,сильны слова когда они молчат
Ответить -2
 
Viprin Viprin Вчера 21:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Гена фаворит, с любым....
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fisher Вчера 22:19
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Viprin Viprin,ОРУ!!! как только читаю такие коменты тут же смотрю список побед GGG и ОРУ
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Arlan Beybarys Вчера 23:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1284
fisher,тебе не надоело мусолить об одном и том же.Ну что ты истеришь и думаешь своим скудным мозгом,что если ник поменял,то тебя не узнают
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fisher Сегодня 00:09
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Arlan Beybarys,что ты курил мужик?
Ответить -4
 
Arlan Beybarys Сегодня 00:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1284
fisher,это ты про себя спроси,пацанчик
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fisher Сегодня 00:33
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Arlan Beybarys,просто мимо моих коментов проходи, а то ты странний
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PR агентство ШАРАЙНА Вчера 22:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
опять таже байка про Гену, сколко раз можно это слушать одну и ту же пластинку
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Allen Tontin Вчера 23:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Положит его геннадий,однозначно
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Булат Балагур Сегодня 01:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 992
хороши боксер чебурашка ! Но против Гены он простоит ровно столько , сколько захочет сам Гена ! ... Хотя здесь один унитазный аналитик под ников фишер говорит о 12 раундах .
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