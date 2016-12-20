Если Уорд закончит карьеру до реванша, все поймут, что он еще и трус - Ковалев

Россиянин добавил, что вероятность, что реванш не состоится, велика.
Вчера 14:40
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Фото ©AFP
Экс-чемпион мира в полутяжелом весей Сергей Ковалев в интервью "Р-Спорт" заявил, что вероятность того, что реванш с чемпионом WBA (Super), WBO, IBF в этом же весе американцем Андре Уордом не состоится, велика.
- Реакция Уорда и его поведение после боя удивили?
- Я могу вам показать видео в моем Instagram, как он был сам в шоке, что ему присудили победу. Посмотрите: человек ходил потерянный, а потом, когда рефери объявил... Конечно, на фоне моей усталости во второй половине боя его стало видно. Первые четыре раунда его не было видно в бою вообще, а когда я устал, он стал заметен в ринге.
- Какова вероятность, что реванш с Уордом не состоится?
- Большая вероятность... Потому что все же это зависит не от меня и не от вас - от него самого и его команды. Если он на самом деле считает, что выиграл - так ты выйди! Докажи все в реванше, чтобы все сказали - ну да, на самом деле ты чемпион. Чтобы тебя признали чемпионом. Я считаю, что народное признание (важнее), чем то, что значок тебе повесили... Давайте вспомним Роя Джонса на Олимпиаде - выиграл финальный бой в одну калитку, а золото отдают другому... Это политика, это коррупция. Поэтому я никогда с этим не буду соглашаться и не смирюсь. Все-таки люди отдают себя полностью, изолируются, отказывают себе во многом, идут к своим целям. И тут по решению кого-то их судьба ломается. Кто-то так решил, какой-то "божок", которому надо чего-то сделать, а он берет и ломает судьбу человеку. Может, достойному человеку, который мог бы стать чемпионом мира, и его жизнь изменилась бы в лучшую сторону.
Вообще в единоборствах, я считаю, добиваются высот только те, кто голоден по жизни, кто в детстве недоедал, недоиграл... У кого не было красивой жизни, а были сложности и трудности. Они умеют выживать в таких условиях. Ведь в ринге или в клетке ты один на один с соперником, тебе никто там не поможет. Либо тебя порвут, либо ты выйдешь победителем. И победителями становятся те, кто в жизни что-то такое прошел, кого жизнь закалила. Те и готовы биться до конца, готовы умереть в ринге. Я не говорю, что дети из благополучных или богатых семей не становятся хорошими, успешными, известными спортсменами. Становятся! Но не в боевых видах спорта.
- Вы были недовольны продажами трансляций pay-per-view по итогам боя с Уордом.
- Да, было всего 165 тысяч зрителей... Но все недовольны, не только я. Считаю, что, наверное, больше чем половина (зрителей) - это моя заслуга, именно мой бокс привлек аудиторию к телевизорам. Русскоговорящих в Америке много, как и мексиканцев, американцев, которые меня поддерживают и за меня болеют. Им огромное спасибо за поддержку! Это, наверное, большая часть. Мы рассчитывали продать около 300 тысяч. За Уорда вряд ли кто-то готов платить (за трансляцию), потому что он скучный боксер. Мы думаем, что многие знали, наверное, исход боя, что все-таки Ковалеву не удастся выиграть.
- Ну, на территории американца и с американскими судьями...
- Да, знали, наверное, итог. Но такого исхода событий, который случился, - реально! - никто не ожидал. Я тоже оппонента переоценил, думал, что придется сложно. И мне было сложно со второй половины, когда реально я подсел, когда пришла моя усталость.
- Скажу вам честно: подумала после четвертого раунда - неужели Сергей Ковалев устал? И отмела такую мысль в принципе: не может быть!
- Ну вот видите - я тоже человек и в бою реально устал. Перебрал в подготовке, перетренировался. Второй этап подготовки уже просто "докатывался". Не мог же я отказаться от боя, потому что не так готов. Надеялся и думал, что будет боевая практика, и все придет. И пришло, но меня хватило на четыре раунда, а потом я кончился. Не такой уж и крутой Андре Уорд оказался.
- Кстати, уже обсуждали с Кэти Дувой, когда следующий бой будет?
- По нашим источникам, реальные даты - это апрель либо июнь. Бой должен состояться не позже июня. Но опять же - не все зависит от нас, сейчас уже там промоутеры обговаривают условия и вообще. Была тут новость от Уорда, что он завершить хочет... Считаю, если он завяжет, это будет глупый шаг с его стороны. Так как в реванше можно будет заработать еще и больше, ведь первый бой получился резонансный. Думаю, любителям бокса будет интересно, как я его в реванше... Но и он это понимает. Понимает и то, что ему реально подарили победу, поэтому у него выход один - выйти из этого спорта, выйти из игры. В виде победителя оставить, озвучить, что он завязал.
- Если пояса снова придется собирать по одному, будете этим заниматься?
- Все будет зависеть от того, как все пойдет. Если это будет идти так же сложно, как с Адонисом Стивенсоном, не знаю... Может, будет смысл подняться в весовой категории. Но сейчас я настроен, конечно, на реванш с Уордом. А там как будет развиваться карьера - посмотрим. Думаю, в ближайший месяц все будет известно.
- Вы уже как-то недавно говорили про переход в первый тяжелый вес. Много придется добирать?
- До "крузеров" мне, конечно, много добирать. В "крузерах" я буду недовеском; но тем не менее я комфортнее себя, наверное, чувствую, когда вешу 83 килограмма, чем 79, когда сгоняю для весов. На бой непосредственно выхожу где-то 82,5 килограмма. Все равно придерживаю себя, чтобы не разъедаться, потому что двигаться тяжело. Чем больше наберешь, тем тяжелее будет в ринге, поэтому после взвешивания обычно возвращаю два-три килограмма, не больше. Если в "крузерах" и боксировать, то, наверное, мой вес будет где-то в районе 85-86 килограммов.
- То есть не будете качаться, набирать массу?
- Да ну нет. Я не любитель железа на самом деле. Это, кстати, просто была мысль, не то, что я прямо перехожу. Если вдруг придется…
- ...то почему бы и нет?
- Да, я буду готов. Но взять и перейти... Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в полутяжелом весе. Если пояса сейчас оставят вакантными, если они разойдутся, то опять собирать их - великий труд и долгое время. Я уже был на высшей точке и остаюсь - в полутяжелом весе. Поэтому, может быть, и есть смысл во второй вес перейти и там тоже порядок навести и добиться там высшей точки, стать лучшим. Считаю, победа Уорда не настоящая, я спокоен тем, что сделал, что у меня получилось. Но не спокоен тем, что мои пояса сейчас в чужих руках. Мне хотелось бы их вернуть. И, может, после этого и можно будет сказать, что можно будет переходить (в следующий вес).
Мы все любим покушать, попить, возраст все равно берет свое, все равно качаемся на тренировках. Уже за тридцать, мышечная масса, что ли, где-то растет, но вес все сложнее дается сгонять. Когда вешу 83 килограмма, намного лучше себя чувствую, нежели ниже. Может быть, у меня какой-то новый потенциал откроется в "крузерах".
- С вашим-то нокаутирующим ударом!
- Тем более ребята в этой категории будут побольше, помедленнее. Может, буду в скорости выигрывать, в передвижениях. Может, и будет смысл. Но сейчас задача у меня больше все-таки в полутяжелом вернуть свое. Доказать этому Уорду, что он псевдочемпион. А он, конечно, понимая это, начинает разговоры - "может, уйду". Ну, уйдет - все вдвойне поймут, что он еще и трус.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.
- Реакция Уорда и его поведение после боя удивили?
- Я могу вам показать видео в моем Instagram, как он был сам в шоке, что ему присудили победу. Посмотрите: человек ходил потерянный, а потом, когда рефери объявил... Конечно, на фоне моей усталости во второй половине боя его стало видно. Первые четыре раунда его не было видно в бою вообще, а когда я устал, он стал заметен в ринге.
- Какова вероятность, что реванш с Уордом не состоится?
- Большая вероятность... Потому что все же это зависит не от меня и не от вас - от него самого и его команды. Если он на самом деле считает, что выиграл - так ты выйди! Докажи все в реванше, чтобы все сказали - ну да, на самом деле ты чемпион. Чтобы тебя признали чемпионом. Я считаю, что народное признание (важнее), чем то, что значок тебе повесили... Давайте вспомним Роя Джонса на Олимпиаде - выиграл финальный бой в одну калитку, а золото отдают другому... Это политика, это коррупция. Поэтому я никогда с этим не буду соглашаться и не смирюсь. Все-таки люди отдают себя полностью, изолируются, отказывают себе во многом, идут к своим целям. И тут по решению кого-то их судьба ломается. Кто-то так решил, какой-то "божок", которому надо чего-то сделать, а он берет и ломает судьбу человеку. Может, достойному человеку, который мог бы стать чемпионом мира, и его жизнь изменилась бы в лучшую сторону.
Вообще в единоборствах, я считаю, добиваются высот только те, кто голоден по жизни, кто в детстве недоедал, недоиграл... У кого не было красивой жизни, а были сложности и трудности. Они умеют выживать в таких условиях. Ведь в ринге или в клетке ты один на один с соперником, тебе никто там не поможет. Либо тебя порвут, либо ты выйдешь победителем. И победителями становятся те, кто в жизни что-то такое прошел, кого жизнь закалила. Те и готовы биться до конца, готовы умереть в ринге. Я не говорю, что дети из благополучных или богатых семей не становятся хорошими, успешными, известными спортсменами. Становятся! Но не в боевых видах спорта.
- Вы были недовольны продажами трансляций pay-per-view по итогам боя с Уордом.
- Да, было всего 165 тысяч зрителей... Но все недовольны, не только я. Считаю, что, наверное, больше чем половина (зрителей) - это моя заслуга, именно мой бокс привлек аудиторию к телевизорам. Русскоговорящих в Америке много, как и мексиканцев, американцев, которые меня поддерживают и за меня болеют. Им огромное спасибо за поддержку! Это, наверное, большая часть. Мы рассчитывали продать около 300 тысяч. За Уорда вряд ли кто-то готов платить (за трансляцию), потому что он скучный боксер. Мы думаем, что многие знали, наверное, исход боя, что все-таки Ковалеву не удастся выиграть.
- Ну, на территории американца и с американскими судьями...
- Да, знали, наверное, итог. Но такого исхода событий, который случился, - реально! - никто не ожидал. Я тоже оппонента переоценил, думал, что придется сложно. И мне было сложно со второй половины, когда реально я подсел, когда пришла моя усталость.
- Скажу вам честно: подумала после четвертого раунда - неужели Сергей Ковалев устал? И отмела такую мысль в принципе: не может быть!
- Ну вот видите - я тоже человек и в бою реально устал. Перебрал в подготовке, перетренировался. Второй этап подготовки уже просто "докатывался". Не мог же я отказаться от боя, потому что не так готов. Надеялся и думал, что будет боевая практика, и все придет. И пришло, но меня хватило на четыре раунда, а потом я кончился. Не такой уж и крутой Андре Уорд оказался.
- Кстати, уже обсуждали с Кэти Дувой, когда следующий бой будет?
- По нашим источникам, реальные даты - это апрель либо июнь. Бой должен состояться не позже июня. Но опять же - не все зависит от нас, сейчас уже там промоутеры обговаривают условия и вообще. Была тут новость от Уорда, что он завершить хочет... Считаю, если он завяжет, это будет глупый шаг с его стороны. Так как в реванше можно будет заработать еще и больше, ведь первый бой получился резонансный. Думаю, любителям бокса будет интересно, как я его в реванше... Но и он это понимает. Понимает и то, что ему реально подарили победу, поэтому у него выход один - выйти из этого спорта, выйти из игры. В виде победителя оставить, озвучить, что он завязал.
- Если пояса снова придется собирать по одному, будете этим заниматься?
- Все будет зависеть от того, как все пойдет. Если это будет идти так же сложно, как с Адонисом Стивенсоном, не знаю... Может, будет смысл подняться в весовой категории. Но сейчас я настроен, конечно, на реванш с Уордом. А там как будет развиваться карьера - посмотрим. Думаю, в ближайший месяц все будет известно.
- Вы уже как-то недавно говорили про переход в первый тяжелый вес. Много придется добирать?
- До "крузеров" мне, конечно, много добирать. В "крузерах" я буду недовеском; но тем не менее я комфортнее себя, наверное, чувствую, когда вешу 83 килограмма, чем 79, когда сгоняю для весов. На бой непосредственно выхожу где-то 82,5 килограмма. Все равно придерживаю себя, чтобы не разъедаться, потому что двигаться тяжело. Чем больше наберешь, тем тяжелее будет в ринге, поэтому после взвешивания обычно возвращаю два-три килограмма, не больше. Если в "крузерах" и боксировать, то, наверное, мой вес будет где-то в районе 85-86 килограммов.
- То есть не будете качаться, набирать массу?
- Да ну нет. Я не любитель железа на самом деле. Это, кстати, просто была мысль, не то, что я прямо перехожу. Если вдруг придется…
- ...то почему бы и нет?
- Да, я буду готов. Но взять и перейти... Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в полутяжелом весе. Если пояса сейчас оставят вакантными, если они разойдутся, то опять собирать их - великий труд и долгое время. Я уже был на высшей точке и остаюсь - в полутяжелом весе. Поэтому, может быть, и есть смысл во второй вес перейти и там тоже порядок навести и добиться там высшей точки, стать лучшим. Считаю, победа Уорда не настоящая, я спокоен тем, что сделал, что у меня получилось. Но не спокоен тем, что мои пояса сейчас в чужих руках. Мне хотелось бы их вернуть. И, может, после этого и можно будет сказать, что можно будет переходить (в следующий вес).
Мы все любим покушать, попить, возраст все равно берет свое, все равно качаемся на тренировках. Уже за тридцать, мышечная масса, что ли, где-то растет, но вес все сложнее дается сгонять. Когда вешу 83 килограмма, намного лучше себя чувствую, нежели ниже. Может быть, у меня какой-то новый потенциал откроется в "крузерах".
- С вашим-то нокаутирующим ударом!
- Тем более ребята в этой категории будут побольше, помедленнее. Может, буду в скорости выигрывать, в передвижениях. Может, и будет смысл. Но сейчас задача у меня больше все-таки в полутяжелом вернуть свое. Доказать этому Уорду, что он псевдочемпион. А он, конечно, понимая это, начинает разговоры - "может, уйду". Ну, уйдет - все вдвойне поймут, что он еще и трус.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.