Если Уорд закончит карьеру до реванша, все поймут, что он еще и трус - Ковалев

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Эвертон Ливерпуль 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Если Уорд закончит карьеру до реванша, все поймут, что он еще и трус - Ковалев

Россиянин добавил, что вероятность, что реванш не состоится, велика.

Ссылки по теме:

15 Комментариев
Фото ©AFP
Фото ©AFP
Экс-чемпион мира в полутяжелом весей Сергей Ковалев в интервью "Р-Спорт" заявил, что вероятность того, что реванш с чемпионом WBA (Super), WBO, IBF в этом же весе американцем Андре Уордом не состоится, велика.

- Реакция Уорда и его поведение после боя удивили?
- Я могу вам показать видео в моем Instagram, как он был сам в шоке, что ему присудили победу. Посмотрите: человек ходил потерянный, а потом, когда рефери объявил... Конечно, на фоне моей усталости во второй половине боя его стало видно. Первые четыре раунда его не было видно в бою вообще, а когда я устал, он стал заметен в ринге.

- Какова вероятность, что реванш с Уордом не состоится?
- Большая вероятность... Потому что все же это зависит не от меня и не от вас - от него самого и его команды. Если он на самом деле считает, что выиграл - так ты выйди! Докажи все в реванше, чтобы все сказали - ну да, на самом деле ты чемпион. Чтобы тебя признали чемпионом. Я считаю, что народное признание (важнее), чем то, что значок тебе повесили... Давайте вспомним Роя Джонса на Олимпиаде - выиграл финальный бой в одну калитку, а золото отдают другому... Это политика, это коррупция. Поэтому я никогда с этим не буду соглашаться и не смирюсь. Все-таки люди отдают себя полностью, изолируются, отказывают себе во многом, идут к своим целям. И тут по решению кого-то их судьба ломается. Кто-то так решил, какой-то "божок", которому надо чего-то сделать, а он берет и ломает судьбу человеку. Может, достойному человеку, который мог бы стать чемпионом мира, и его жизнь изменилась бы в лучшую сторону.

Вообще в единоборствах, я считаю, добиваются высот только те,  кто голоден по жизни, кто в детстве недоедал, недоиграл... У кого не было красивой жизни, а были сложности и трудности. Они умеют выживать в таких условиях. Ведь в ринге или в клетке ты один на один с соперником, тебе никто там не поможет. Либо тебя порвут, либо ты выйдешь победителем. И победителями становятся те, кто в жизни что-то такое прошел, кого жизнь закалила. Те и готовы биться до конца, готовы умереть в ринге. Я не говорю, что дети из благополучных или богатых семей не становятся хорошими, успешными, известными спортсменами. Становятся! Но не в боевых видах спорта.

- Вы были недовольны продажами трансляций pay-per-view по итогам боя с Уордом.
- Да, было всего 165 тысяч зрителей... Но все недовольны, не только я. Считаю, что, наверное, больше чем половина (зрителей) - это моя заслуга, именно мой бокс привлек аудиторию к телевизорам. Русскоговорящих в Америке много, как и мексиканцев, американцев, которые меня поддерживают и за меня болеют. Им огромное спасибо за поддержку! Это, наверное, большая часть. Мы рассчитывали продать около 300 тысяч. За Уорда вряд ли кто-то готов платить (за трансляцию), потому что он скучный боксер. Мы думаем, что многие знали, наверное, исход боя, что все-таки Ковалеву не удастся выиграть. 

- Ну, на территории американца и с американскими судьями...
- Да, знали, наверное, итог. Но такого исхода событий, который случился, - реально! - никто не ожидал. Я тоже оппонента переоценил, думал, что придется сложно. И мне было сложно со второй половины, когда реально я подсел, когда пришла моя усталость.

- Скажу вам честно: подумала после четвертого раунда - неужели Сергей Ковалев устал? И отмела такую мысль в принципе: не может быть!
- Ну вот видите - я тоже человек и в бою реально устал. Перебрал в подготовке, перетренировался. Второй этап подготовки уже просто "докатывался". Не мог же я отказаться от боя, потому что не так готов. Надеялся и думал, что будет боевая практика, и все придет. И пришло, но меня хватило на четыре раунда, а потом я кончился. Не такой уж и крутой Андре Уорд оказался. 

- Кстати, уже обсуждали с Кэти Дувой, когда следующий бой будет?
- По нашим источникам, реальные даты - это апрель либо июнь. Бой должен состояться не позже июня. Но опять же - не все зависит от нас, сейчас уже там промоутеры обговаривают условия и вообще. Была тут новость от Уорда, что он завершить хочет... Считаю, если он завяжет, это будет глупый шаг с его стороны. Так как в реванше можно будет заработать еще и больше, ведь первый бой получился резонансный. Думаю, любителям бокса будет интересно, как я его в реванше... Но и он это понимает. Понимает и то, что ему реально подарили победу, поэтому у него выход один - выйти из этого спорта, выйти из игры. В виде победителя оставить, озвучить, что он завязал.

- Если пояса снова придется собирать по одному, будете этим заниматься?
- Все будет зависеть от того, как все пойдет. Если это будет идти так же сложно, как с Адонисом Стивенсоном, не знаю... Может, будет смысл подняться в весовой категории. Но сейчас я настроен, конечно, на реванш с Уордом. А там как будет развиваться карьера - посмотрим. Думаю, в ближайший месяц все будет известно.

- Вы уже как-то недавно говорили про переход в первый тяжелый вес. Много придется добирать?
- До "крузеров" мне, конечно, много добирать. В "крузерах" я буду недовеском; но тем не менее я комфортнее себя, наверное, чувствую, когда вешу 83 килограмма, чем 79, когда сгоняю для весов. На бой непосредственно выхожу где-то 82,5 килограмма. Все равно придерживаю себя, чтобы не разъедаться, потому что двигаться тяжело. Чем больше наберешь, тем тяжелее будет в ринге, поэтому после взвешивания обычно возвращаю два-три килограмма, не больше. Если в "крузерах" и боксировать, то, наверное, мой вес будет где-то в районе 85-86 килограммов.

- То есть не будете качаться, набирать массу?
- Да ну нет. Я не любитель железа на самом деле. Это, кстати, просто была мысль, не то, что я прямо перехожу. Если вдруг придется…

- ...то почему бы и нет?
- Да, я буду готов. Но взять и перейти... Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в полутяжелом весе. Если пояса сейчас оставят вакантными, если они разойдутся, то опять собирать их - великий труд и долгое время. Я уже был на высшей точке и остаюсь - в полутяжелом весе. Поэтому, может быть, и есть смысл во второй вес перейти и там тоже порядок навести и добиться там высшей точки, стать лучшим. Считаю, победа Уорда не настоящая, я спокоен тем, что сделал, что у меня получилось. Но не спокоен тем, что мои пояса сейчас в чужих руках. Мне хотелось бы их вернуть. И, может, после этого и можно будет сказать, что можно будет переходить (в следующий вес).

Мы все любим покушать, попить, возраст все равно берет свое, все равно качаемся на тренировках. Уже за тридцать, мышечная масса, что ли, где-то растет, но вес все сложнее дается сгонять. Когда вешу 83 килограмма, намного лучше себя чувствую, нежели ниже. Может быть, у меня какой-то новый потенциал откроется в "крузерах".

- С вашим-то нокаутирующим ударом!
- Тем более ребята в этой категории будут побольше, помедленнее. Может, буду в скорости выигрывать, в передвижениях. Может, и будет смысл. Но сейчас задача у меня больше все-таки в полутяжелом вернуть свое. Доказать этому Уорду, что он псевдочемпион. А он, конечно, понимая это, начинает разговоры - "может, уйду". Ну, уйдет - все вдвойне поймут, что он еще и трус.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.
Просмотров: 4761  Комментариев: 15
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
serikjan atau Вчера 14:52
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Думаю, что в апреле-мае состоится реванш.
Ответить 1
 
Kaizer Вчера 15:00
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4922
Реванш однозначно нужен.
Ответить 1
 
S.O.G. Вчера 15:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
Kaizer,Первые четыре раунда его не было видно в бою вообще, а когда я устал, он стал заметен в ринге. что это )))??? новая отмаза )))ну тогда надо было контракт заключать на 4 раунда а не на 12 этим он косвенно признал что остальные 6 раундов забрал Уорд , а ты нуллина рвал глотку опираясь на чужие мнения " экспертов" типа Стангрит-Завилейский )))
Ответить -2
 
GGGabit Вчера 16:12
Статус: Профи
Рейтинг: 451
S.O.G., Да и если оставшиеся 6 раундов забрал Уорд как вы говорите признал Ковалев, то получается ничья и плюс нокдаун от Коваля то соответственно победа в 1 очко у Ковалева. Не стоит так твердолобо и глупо судить что уорд победил. Пожалуйста докажите.
Я не защищаю Ковалева но нужно смотреть правде в глаза уорд не заслужил победу максимум это вытянутая за уши ничья. думаю в реванше Крашер будет более выносливым и будет драться на своей дистанции не ввязываясь в обнимашки.То что Коваль пишет про:
"Я тоже оппонента переоценил, думал, что придется сложно"-говорит о небольшом но высокомерии. Если вдруг он проиграет в реванше надеюсь не будет говорить что: "Недооценил соперника"
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Вчера 17:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
S.O.G.,
Ответить 0
 
Жан Костанай Вчера 15:11
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Я думаю что состоится , а Серега выигрет KO
Ответить 2
 
ТТ 44 Вчера 15:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Крашер надо убивать Американца на его территории. Тогда будет реальная победа.
Ответить 1
 
К700 ВСR BCa Вчера 15:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Надо как Поветкин в Руси, три ведра допинга хапнуть и в бой,
Ответить 1
 
Хороший Мальчик Вчера 16:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Почему ты устал???
Ответить 0
 
Fanat&sport; Вчера 16:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
Хороший Мальчик, перетренировался
Ответить 0
 
Хороший Мальчик Вчера 17:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Fanat&sport;, Перетренировался или стареет крашер!
Ответить 0
 
Fanat&sport; Сегодня 09:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
Хороший Мальчик, не знаю насчет старости, скорее режим и форму ненадлежащем уровне держит
Ответить 0
 
Бек $$$ Вчера 16:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
он же понятно объяснял когда Гена нокдаун его отправлял .... я из Челябинска я бухал гулял вот по этому не хватило посл четвертого раунда сил и выносливость !!! но я уважаю Серегу , и фанат .... иной последние время проста много слов !!!
Ответить 0
 
Boris Alimon Вчера 21:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
Болтает слишком много.
Ответить 0
 
Виталий Виталий Сегодня 01:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
Может, будет смысл подняться в весовой категории" - ой не вздумай, тебя там убьют просто, при всем уважении.
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть