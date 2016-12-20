Ковалев слишком много говорит о своем поражении, и иногда эти оправдания просто смешны - Уорд

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Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Астана Жетысу 1:3
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Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 4:2
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Ковалев слишком много говорит о своем поражении, и иногда эти оправдания просто смешны - Уорд

Американец готов дать реванш.

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8 Комментариев
Фото: Main Event
Фото: Main Event
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF американец Андре Уорд (31-0, 15 KO) заявил, что бывший обладатель этих титулов россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 KO) слишком много говорит о своем поражении.

"Реванш. Реванш должен быть на хороших для меня условиях. Я должен быть в правильной ситуации в случае реванша. Я думаю, что заслужил это, понимаете?

Вы все видели мой бой. Я побил того, кого невозможно было побить. И теперь я хочу, чтобы моя карьера двигалась дальше. Я хочу действовать так, как будто действительно побил парня, которого никто не мог побить, то есть мне нужен шаг вперед.

Я говорю это в каждом своем интервью. Реванш безусловно нужен и важен. В частности, потому, что Ковалев слишком много извиняется и оправдывается. Причем некоторые его оправдания просто смешны. Да, это был близкий бой. Но близкий бой, который я выиграл. И если это правда, то давай сделаем это снова", - цитирует Уорд "Бокс ТВ".

Ранее Ковалев заявил, что Уорд должен доказать, что по праву обладает титулом чемпиона, и дать ему бой-реванш. По словам россиянина, их второй поединок может состояться в первой половине следующего года.
Просмотров: 2548  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Mox 20 декабря 09:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1079
аля Комбинация от Уорда: "Ой, Серега, Серегаа ... ты не стой у порога....")))
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Дастан Курманбаев 20 декабря 10:34
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Mox,ой Серега,Серега, ты не спи у порога!
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ARE. A 20 декабря 10:00
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
"хочу действовать так, как будто действительно побил парня" ))
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M585 20 декабря 10:24
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
ARE. A, точно, Уорд сам все понимает, но хочет заработать еще больше. "Ничего личного - только бизнес"!
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Булат Балагур 20 декабря 10:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
действительно , смешно читать опусы Ковалева , а кто не дал тебе доказать все в первом бою! Зачем теперь это жалкое нытье ? уорда , лично я терпеть не могу , но теперь именно он будет выдвигать все условия ! такая у него натура - говенная )) А ты Сережа будешь все выполнять и получишь в итоге - новый проигрышь и сущие копейки за реванш )) Ты уже на обочине , по своей же вине ! Лучше Смита посмотреть против Уорда , он Хпкинса четко в полет отправил , а ты с этим стариком 12 раундов возился )
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Жан А. 20 декабря 10:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
Булат Балагур, тут думаю еще вина менеджеров и промоутеров. Они плохо написали контракт. Грамотно прописали бы - Уорд бы никуда не делся. Иначе по судам бы затаскали и забрали бы % 100 гонорара и еще услуги адвоката и т.д. И всё. Не хочешь реванша - иди проси денег у ДжейЗи. Кети Дува лоханулась, по ходу.
Да и Леффлер с Кличко тоже лоханулся. Если бы были строгие условия договора - Тайсон бы повесился, чем п...ть при каждом удобном случае.
А то получается просто на словах договорились - реванш? Реванш! А теперь этот начинает себе цену набивать.
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Сабит Оразбаев 20 декабря 12:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1136
Сын судьей, и достигнет день когда будет трудно улыбнутся и тогда никто не поможет
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Дархан Тусупов 20 декабря 12:54
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Ковалев выглядит жалко. Но с другой стороны, не все же ggg
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