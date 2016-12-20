Ковалев слишком много говорит о своем поражении, и иногда эти оправдания просто смешны - Уорд

Американец готов дать реванш.
20 декабря 09:41
8 Комментариев
Ссылки по теме:
- Если Уорд считает себя настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой - Ковалев
- Сергей Ковалев расстался с тренером после поражения Андре Уорду
- Андре Уорд задумался о завершении карьеры
- Ковалев ноет. Удивительно, что это тот парень, который обещал избить меня - Уорд
Фото: Main Event
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF американец Андре Уорд (31-0, 15 KO) заявил, что бывший обладатель этих титулов россиянин Сергей Ковалев (30-1-1, 26 KO) слишком много говорит о своем поражении.
"Реванш. Реванш должен быть на хороших для меня условиях. Я должен быть в правильной ситуации в случае реванша. Я думаю, что заслужил это, понимаете?
Вы все видели мой бой. Я побил того, кого невозможно было побить. И теперь я хочу, чтобы моя карьера двигалась дальше. Я хочу действовать так, как будто действительно побил парня, которого никто не мог побить, то есть мне нужен шаг вперед.
Я говорю это в каждом своем интервью. Реванш безусловно нужен и важен. В частности, потому, что Ковалев слишком много извиняется и оправдывается. Причем некоторые его оправдания просто смешны. Да, это был близкий бой. Но близкий бой, который я выиграл. И если это правда, то давай сделаем это снова", - цитирует Уорд "Бокс ТВ".
Ранее Ковалев заявил, что Уорд должен доказать, что по праву обладает титулом чемпиона, и дать ему бой-реванш. По словам россиянина, их второй поединок может состояться в первой половине следующего года.
"Реванш. Реванш должен быть на хороших для меня условиях. Я должен быть в правильной ситуации в случае реванша. Я думаю, что заслужил это, понимаете?
Вы все видели мой бой. Я побил того, кого невозможно было побить. И теперь я хочу, чтобы моя карьера двигалась дальше. Я хочу действовать так, как будто действительно побил парня, которого никто не мог побить, то есть мне нужен шаг вперед.
Я говорю это в каждом своем интервью. Реванш безусловно нужен и важен. В частности, потому, что Ковалев слишком много извиняется и оправдывается. Причем некоторые его оправдания просто смешны. Да, это был близкий бой. Но близкий бой, который я выиграл. И если это правда, то давай сделаем это снова", - цитирует Уорд "Бокс ТВ".
Ранее Ковалев заявил, что Уорд должен доказать, что по праву обладает титулом чемпиона, и дать ему бой-реванш. По словам россиянина, их второй поединок может состояться в первой половине следующего года.