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Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
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Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
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Алматы Иртыш-Казхром 14:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Если Уорд считает себя настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой - Ковалев

Россиянин рассказал, когда может состояться их реванш.

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5 Комментариев
Фото ©Getty Images
Фото ©Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) рассказал, когда может состояться бой-реванш с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

По его словам, их второй поединок может состояться уже в первой половине следующего года. Ковалев считает, что Уорд должен доказать, что по праву обладает титулом чемпиона.

"По контракту, который был готов еще год назад, он обязан мне дать матч-реванш. Об этом есть пункт, - отметил Ковалев в эфире Fox Sports. - Если он побеждает - честно или не честно - должен быть еще один бой. Сейчас я не знаю, когда он будет. Возможно, это случиться уже в первой половине 2017 года. Если он уверен, что является настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой".

Ранее Ковалев назвал Уорда "Сыном судей" и пообещал в реванше "дать отцовского леща", а также вернуть себе пояса. Уорд, в свою очередь, заявил, что подумывает о завершении карьеры.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.
Просмотров: 2048  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Мухамбет Имангазиев 20 декабря 08:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Чё то оба странные, один покупает пояса и думает свалить напрочь забыв об обязательствах контракта, другой меняет тренера хотя говорит что проиграл нечестно
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Канат Дарбаев 20 декабря 10:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Андре Уорд точно не выиграл. Он не показал чемпионского уровня. Теперь он будет отказываться. Ссылаясь на травму, то это болит, то другое не устраивает. Потому что знает второй раз так "победить" ему никто не даст.
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Нургиса Игибаев 20 декабря 12:20
Статус: Профи
Рейтинг: 355
На фото Уорд выглядит как ничтожество.
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damir aliev 20 декабря 12:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Нургиса Игибаев ,Да хорошое фото футболку бы такую))))))))
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damir aliev 20 декабря 13:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Да воще Уорд этот не заслуживает эти пояса его вытянули судьи думаю мозги он вынесет команде Сергея и ему самому или воще уйдет и пояса станут вакантными и это шаг на 5 лет назад!
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