Если Уорд считает себя настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой - Ковалев

Россиянин рассказал, когда может состояться их реванш.
20 декабря 08:50
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Фото ©Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30-1-1, 26 КО) рассказал, когда может состояться бой-реванш с американцем Андре Уордом (31-0, 15 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.
По его словам, их второй поединок может состояться уже в первой половине следующего года. Ковалев считает, что Уорд должен доказать, что по праву обладает титулом чемпиона.
"По контракту, который был готов еще год назад, он обязан мне дать матч-реванш. Об этом есть пункт, - отметил Ковалев в эфире Fox Sports. - Если он побеждает - честно или не честно - должен быть еще один бой. Сейчас я не знаю, когда он будет. Возможно, это случиться уже в первой половине 2017 года. Если он уверен, что является настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой".
Ранее Ковалев назвал Уорда "Сыном судей" и пообещал в реванше "дать отцовского леща", а также вернуть себе пояса. Уорд, в свою очередь, заявил, что подумывает о завершении карьеры.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.
По его словам, их второй поединок может состояться уже в первой половине следующего года. Ковалев считает, что Уорд должен доказать, что по праву обладает титулом чемпиона.
"По контракту, который был готов еще год назад, он обязан мне дать матч-реванш. Об этом есть пункт, - отметил Ковалев в эфире Fox Sports. - Если он побеждает - честно или не честно - должен быть еще один бой. Сейчас я не знаю, когда он будет. Возможно, это случиться уже в первой половине 2017 года. Если он уверен, что является настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой".
Ранее Ковалев назвал Уорда "Сыном судей" и пообещал в реванше "дать отцовского леща", а также вернуть себе пояса. Уорд, в свою очередь, заявил, что подумывает о завершении карьеры.
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере. Позже стало известно, что Ковалев расстался со своим тренером.