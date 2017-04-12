Главный тренер сборной России не исключил возвращения Аршавина

Сейчас полузащитник выступает за алматинский "Кайрат".
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Андрей Аршавин. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал исключать возвращения в национальную команду Андрея Аршавина, выступающего в настоящее время за алматинский "Кайрат".
Под руководством Черчесова сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Аршавин, которому 29 мая исполнится 36 лет, завершил свои выступления за сборную в 2012 году. За "Кайрат" он выступает с 2016 года и за это время провел в составе клуба из Алматы 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов.
"Хотите услышать да или нет, - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия-24" в ответ на вопрос, может ли еще Аршавин получить шанс на то, чтобы сыграть в составе сборной России. - Во-первых, не только Аршавин. (Роман) Павлюченко, (Константин) Зырянов вот до сих пор играют. (Юрий) Жирков, (Сергей) Игнашевич, (братья Алексей и Василий) Березуцкие - это то поколение, кто еще не закончил карьеру и играют до сих пор. Мы все знаем, что Аршавин, (Роман) Широков, который недавно закончил, это прекрасные футболисты. Еще раз повторяю - невозможно сегодня сказать да или нет, потому что это будет неправильно".
Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год и провел за национальную команду более 70 матчей, забил 17 мячей, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.
Под руководством Черчесова сборная России выступит на домашнем Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Аршавин, которому 29 мая исполнится 36 лет, завершил свои выступления за сборную в 2012 году. За "Кайрат" он выступает с 2016 года и за это время провел в составе клуба из Алматы 37 матчей во всех турнирах, забил 11 голов.
"Хотите услышать да или нет, - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия-24" в ответ на вопрос, может ли еще Аршавин получить шанс на то, чтобы сыграть в составе сборной России. - Во-первых, не только Аршавин. (Роман) Павлюченко, (Константин) Зырянов вот до сих пор играют. (Юрий) Жирков, (Сергей) Игнашевич, (братья Алексей и Василий) Березуцкие - это то поколение, кто еще не закончил карьеру и играют до сих пор. Мы все знаем, что Аршавин, (Роман) Широков, который недавно закончил, это прекрасные футболисты. Еще раз повторяю - невозможно сегодня сказать да или нет, потому что это будет неправильно".
Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год и провел за национальную команду более 70 матчей, забил 17 мячей, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.