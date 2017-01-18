Встреча состоится в субботу, 21 января.
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Завтра, 21 января, юношеская сборная Казахстана по футболу (до 18 лет) сыграет в финале Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником команды Александра Кузнецова станет сборная России.
"Где посмотреть финал Мемориала Гранаткина Казахстан - Россия"? - трансляция этого матча будет доступна на официальном сайте турнира в день игры, а также на нашем сайте. Начало встречи запланировано на 22:00 по времени Астаны.
Напомним, что в полуфинале сборная Казахстана переиграла команду Греции со счетом 2:1. Выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Стоит отметить, что в финале турнира не сыграет капитан юношеской сборной Казахстана Динмухаммед Кашкен. Он после группового этапа отправился на УТС с "Астаной". По мнению букмекеров, сборная России является явным фаворитом финального матча.