Почему капитан сборной Казахстана покинул Мемориал Гранаткина после группового турнира?

21 января сборной Казахстана предстоит финал против команды России.
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В пресс-службе ФК "Астана" прокомментировали корреспонденту Vesti.kz отбытие капитана юношеской сборной Казахстана Динмухаммеда Кашкена в расположение клуба в разгар Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге, едва он вместе с командой оформил выход в плей-офф.
То, что Кашкен уехал из сборной, удивило болельщиков, ведь капитан принял участие во всех трех матчах группового этапа и помог своей команде пробиться в плей-офф. И вдруг перед четвертьфинальной игрой футболист неожиданно покинул расположение юношеской команды и отправился на учебно-тренировочный сбор "Астаны".
"Была договоренность изначально, что Динмухамед проведет групповой этап, после чего приедет в расположение команды в Дубай", - отметили в пресс-службе столичного клуба.
Несмотря на отсутствие лидера команды, казахстанские юноши, ставшие главной сенсацией Мемориала Гранаткина, творят историю, впервые пробившись в финал турнира. По ходу соревнований были поочередно обыграны фавориты - сборные Словении и Греции. В решающем матче казахстанским юношам будут противостоять российские футболисты. Игра пройдет 21 января.
Ранее обозреватель Vesti.kz выделил самых перспективных игроков сборной, которые могут добиться выдающихся результатов.
Выход в финал Мемориала Гранаткина является лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд.