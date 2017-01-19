Прямая трансляция финала Мемориала Гранаткина Казахстан - Россия

Начало игры запланировано на 22:00 по времени Астаны.
Сегодня 16:00
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Фото с сайта granatkin.com
Сегодня, 21 января, юношеская сборная Казахстана по футболу (до 18 лет) проведет финальный матч Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником команды Александра Кузнецова станет сборная России. Начало игры в 22:00 по времени Астаны.
Трансляция финала будет вестись на официальном сайте турнира. Ссылка на видео появится ближе к началу матча.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятной в финале будет победа России над Казахстаном со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат составляет 6.30. Подробнее можно узнать здесь.
Напомним, выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Соперником команды Александра Кузнецова станет сборная России. Начало игры в 22:00 по времени Астаны.
Трансляция финала будет вестись на официальном сайте турнира. Ссылка на видео появится ближе к началу матча.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятной в финале будет победа России над Казахстаном со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат составляет 6.30. Подробнее можно узнать здесь.
Напомним, выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.