Букмекеры назвали наиболее вероятный счет финала Мемориала Гранаткина Казахстан - Россия

Матч в Санкт-Петербурге пройдет сегодня в 22:00 по времени Астаны.
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Букмекеры назвали наиболее вероятный счет финала международного турнира "Мемориал Гранаткина" в Санкт-Петербурге, в котором встретятся юношеские футбольные сборные Казахстана и России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Финал состоится сегодня, 21 января, и начнется в 22:00 по времени Астаны. Перед этой встречей в матче за третье место сыграют команды Греции и Санкт-Петербурга.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее реальна в финале победа России над Казахстаном со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат составляет 6.30. Далее идет счет 3:0 в пользу хозяев турнира (7.00) и 1:0 (8.40) - также на победу россиян.
Если говорить о победе сборной Казахстана, то здесь самый минимальный коэффициент на выигрыш со счетом 1:0 - 32.00. Наименее реальными же считаются шансы на победу Казахстана по счетом 5:0, 5:1, 6:0 и 6:1 - во всех случаях они оцениваются как 1 к 120.
Напомним, выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
О том, где посмотреть финал Мемориала Гранаткина, в котором сыграют Казахстан и Россия, можно прочитать здесь.