Букмекеры определились с победителем финала Мемориала Гранаткина между сборными Казахстана и России

Матч состоится 21 января.
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Букмекеры сделали прогноз на финал международного турнира "Мемориал Гранаткина" в Санкт-Петербурге, в котором встретятся юношеские футбольные сборные Казахстана и России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Финал состоится 21 января и начнется в 22:00 по времени Астаны. Перед этой встречей в матче за третье место встретятся команды Греции и Санкт-Петербурга.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, однозначным фаворитом в предстоящем противостоянии является сборная России. Так, коэффициент на победу этой команды составляет всего 1.13, тогда как на то, что победителем турнира станет Казахстан - 14.00. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 6.70.
Напомним, выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.