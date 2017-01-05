ФИФА объявила об увеличении количества участников чемпионата мира до 48 команд

С 1998 года в турнире принимают участие 32 команды.

Совет ФИФА (Международная федерация футбола) принял решение об увеличении количества участников чемпионата мира с 32 до 48 команд, сообщает официальный твиттер организации.

Новый формат будет действовать с 2026 года. На групповом раунде 48 сборных будут разделены на 16 групп. Две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф. Другие детали расширения ФИФА объявит позднее.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.

Ранее СМИ сообщали, что от Европы в турнире будут принимать участие 16 сборных, от Африки - 9,5 (будут играться стыковые матчи с представителями другой конфедерации), Азии - 8,5, Южной Америки - 6,5, Северной и Центральной Америки - 6,5, Океании - одна команда.

Место проведения чемпионата мира 2026 года будет определено на конгрессе ФИФА 10 мая в Куала-Лампуре (Малайзия). Совместно турнир хотят принять Индия и Китай, а также Эквадор, Боливия, Перу и Парагвай. Самостоятельно готовы провести ЧМ Канада и Новая Зеландия.

Последний раз ФИФА увеличивала число участников чемпионата мира перед турниром 1998 года - с 24 до 32 команд.