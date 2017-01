ФИФА объявила об увеличении количества участников чемпионата мира до 48 команд

Совет ФИФА (Международная федерация футбола) принял решение об увеличении количества участников чемпионата мира с 32 до 48 команд, сообщает официальный твиттер организации.

Новый формат будет действовать с 2026 года. На групповом раунде 48 сборных будут разделены на 16 групп. Две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф. Другие детали расширения ФИФА объявит позднее.

