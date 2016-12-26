Экс-наставник сборной Казахстана вошел в десятку лучших тренеров сборных в 2016 году

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Актобе Жайык 3:0
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экс-наставник сборной Казахстана вошел в десятку лучших тренеров сборных в 2016 году

Специалист работал в Казахстане с 2008 по 2011 года.

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5 Комментариев
Бернд Шторк. Фото с сайта dfb.de
Бернд Шторк. Фото с сайта dfb.de
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших тренеров национальных сборных.

Лучшим в 2016 году признан главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш, выигравший с командой Евро-2016 (199 очков).

Также в десятку вошел экс-тренер сборной Казахстана Берд Шторк (одно очко), ныне работающий с Венгрией. Он поделил десятую строчку с главными тренерами сборных Польши и Австралии Адамом Навалком и Энджом Постекоглу соответственно.

Полностью десятка лучших тренеров сборных 2016 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:
1. Фернанду Сантуш (Португалия) - 199
2. Ларс Лагербек (Исландия) - 71
3. Йоахим Лев (Германия) - 62
4. Крис Коулмэн (Уэльс) - 61
5. Дидье Дешам (Франция) - 52
6. Антонио Конте (Италия) - 17
7. Анте Чачич (Хорватия) - 8
8. Тите (Бразилия), Марк Вильмотс (Бельгия) - 3
10. Бернд Шторк (Венгрия), Адам Навалка (Польша), Эндж Постекоглу (Австралия) - 1.

Напомним, Шторк с 2008 по 2011 год работал в Казахстане. Он возглавлял клубы "Алма-Ата" и "Цесна", юниорскую (U-19), молодежную и национальную сборные. Под его руководством национальная команда Казахстана за два года провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.
Просмотров: 1177  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Madi Son Сегодня 10:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 247
Всего три победы, в случае с нашими игроками надо писать и одержала Аж три победы!!! ))))
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Азамат Адамбеков Сегодня 11:09
Статус: Профи
Рейтинг: 342
Тренер Хорватии здесь лишний, а состав у них один из лучших
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Азамат Адамбеков Сегодня 11:09
Статус: Профи
Рейтинг: 342
Тренер Хорватии здесь лишний, а состав у них один из лучших
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Нуржигит Илесбеков Сегодня 11:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Согласен, аж три победы
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Бека Сегодня 11:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 139
Проблема не в тренере. Проблема в наших футболистах. Притащи нам хоть Анчелотти, результата не будет нихрена.
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