Экс-наставник сборной Казахстана вошел в десятку лучших тренеров сборных в 2016 году

Специалист работал в Казахстане с 2008 по 2011 года.

Бернд Шторк. Фото с сайта dfb.de

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших тренеров национальных сборных.



Лучшим в 2016 году признан главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш, выигравший с командой Евро-2016 (199 очков).



Также в десятку вошел экс-тренер сборной Казахстана Берд Шторк (одно очко), ныне работающий с Венгрией. Он поделил десятую строчку с главными тренерами сборных Польши и Австралии Адамом Навалком и Энджом Постекоглу соответственно.



Полностью десятка лучших тренеров сборных 2016 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

1. Фернанду Сантуш (Португалия) - 199

2. Ларс Лагербек (Исландия) - 71

3. Йоахим Лев (Германия) - 62

4. Крис Коулмэн (Уэльс) - 61

5. Дидье Дешам (Франция) - 52

6. Антонио Конте (Италия) - 17

7. Анте Чачич (Хорватия) - 8

8. Тите (Бразилия), Марк Вильмотс (Бельгия) - 3

10. Бернд Шторк (Венгрия), Адам Навалка (Польша), Эндж Постекоглу (Австралия) - 1.



Напомним, Шторк с 2008 по 2011 год работал в Казахстане. Он возглавлял клубы "Алма-Ата" и "Цесна", юниорскую (U-19), молодежную и национальную сборные. Под его руководством национальная команда Казахстана за два года провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.