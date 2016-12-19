Казахстан завершил год в сотне сильнейших сборных мира в рейтинге ФИФА

При этом по ходу года национальная сборная обновила личный рекорд.
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Фото с сайта ФФК
Сборная Казахстана по футболу завершила 2016 год в первой сотне рейтинга Международной федерации футбола, который сегодня, 22 декабря, был обновлен на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан опустился на одну позицию и теперь занимает 98-е место.
Добавим, что по ходу этого года казахстанская сборная обновила личный рекорд в рейтинге ФИФА. В сентябре национальная команда занимала 83-е место, что является лучшим достижением в истории сборной Казахстана. Кроме того, в июле сборная вернулась в ТОП-100 рейтинга ФИФА впервые с 2001 года.
Первая десятка обновленного рейтинга ФИФА изменений не претерпела. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия. Сборная России опустилась с 55-й на 56-ю строчку в рейтинге. Это худшее место для россиян.
Рейтинг ФИФА от 22 декабря:
1 (1). Аргентина - 1 634 очка,
2 (2). Бразилия - 1 544,
3 (3). Германия - 1 433,
4 (4). Чили - 1 404,
5 (5). Бельгия - 1 368,
6 (6). Колумбия - 1 345,
7 (7). Франция - 1 305,
8 (8). Португалия - 1 229,
9 (9). Уругвай - 1 187,
10 (10). Испания - 1 166,
98 (97). Казахстан - 354.
За отчетный период с момента последнего обновления национальная сборная матчей не проводила. В обновленном рейтинге Казахстан опустился на одну позицию и теперь занимает 98-е место.
Добавим, что по ходу этого года казахстанская сборная обновила личный рекорд в рейтинге ФИФА. В сентябре национальная команда занимала 83-е место, что является лучшим достижением в истории сборной Казахстана. Кроме того, в июле сборная вернулась в ТОП-100 рейтинга ФИФА впервые с 2001 года.
Первая десятка обновленного рейтинга ФИФА изменений не претерпела. Лидерство у сборной Аргентины, за которой следуют Бразилия и Германия. Сборная России опустилась с 55-й на 56-ю строчку в рейтинге. Это худшее место для россиян.
Рейтинг ФИФА от 22 декабря:
1 (1). Аргентина - 1 634 очка,
2 (2). Бразилия - 1 544,
3 (3). Германия - 1 433,
4 (4). Чили - 1 404,
5 (5). Бельгия - 1 368,
6 (6). Колумбия - 1 345,
7 (7). Франция - 1 305,
8 (8). Португалия - 1 229,
9 (9). Уругвай - 1 187,
10 (10). Испания - 1 166,
98 (97). Казахстан - 354.