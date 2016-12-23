ФИФА дисквалифицировала на два матча главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

В эту команду постоянно вызывается защитник "Астаны" Марин Аничич.
Сегодня 20:05
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Мехмед Баждаревич. Фото reprezentacija.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич дисквалифицирован на два матча, сообщает Hayat.ba.
Решение вынесло ФИФА. 56-летний Баждаревич наказан за свое поведение в гостевом матче квалификации чемпионата мира-2018 против Греции (1:1). Он также заплатит в качестве штрафа 5 000 швейцарских франков и 1 000 - за судебные издержки.
Дисквалификация носит условный характер. Это значит, что Баждаревич не будет присутствовать на скамейке в следующем матче с Гибралтаром (26 марта), но сможет вернуться к ответному матчу с Грецией (9 июня).
Отметим, что в первом матче между Грецией и Боснией три игрока получили красные карточки, а нападающий гостей Эдин Джеко стянул с соперника шорты. Сама же игра прерывалась в первом тайме из-за того, что боснийские фанаты выкинули на поле файеры.
Добавим, что в сборную Боснии постоянно вызывается защитник "Астаны" Марин Аничич. В квалификации ЧМ-2018 защитник дважды оставался в запасе.
Решение вынесло ФИФА. 56-летний Баждаревич наказан за свое поведение в гостевом матче квалификации чемпионата мира-2018 против Греции (1:1). Он также заплатит в качестве штрафа 5 000 швейцарских франков и 1 000 - за судебные издержки.
Дисквалификация носит условный характер. Это значит, что Баждаревич не будет присутствовать на скамейке в следующем матче с Гибралтаром (26 марта), но сможет вернуться к ответному матчу с Грецией (9 июня).
Отметим, что в первом матче между Грецией и Боснией три игрока получили красные карточки, а нападающий гостей Эдин Джеко стянул с соперника шорты. Сама же игра прерывалась в первом тайме из-за того, что боснийские фанаты выкинули на поле файеры.
Добавим, что в сборную Боснии постоянно вызывается защитник "Астаны" Марин Аничич. В квалификации ЧМ-2018 защитник дважды оставался в запасе.