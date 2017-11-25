Мое первое ощущение - это была ничья - рефери боя Хамитов - Куилли

Чешский судья Ян Воборник в этом бою работал в "клетке".
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Ян Воборник (в центре). Фото fightnights.ru
Рефери в октагоне главного боя турнира Fight Nghts Global 80 между казахстанцем Куатом "Найманом" Хамитов и ирландцем Питтером Куилли Ян Воборник в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениям от поединка.
По итогам пяти раундов двое судей отдали победу казахстанцу, а еще один поставил ничью.
- Fight Nights Global всегда проводит бои на высоком уровне. Атмосфера вечера единоборств в Алматы была очень яркой. Мне понравилась местная публика. Казахстанские болельщики умеют поддерживать бойцов, - поделился Воборник.
- На ваш взгляд, кто победил в главном бою вечера?
- Моя задача - контролировать поединок. Я не знаю, какое количество очков набрали бойцы, я лишь делюсь своими впечатлениями. Это был близкий бой. Оба бойца показали хорошую физическую готовность и высокие морально-волевые качества. Это очень сложный бой для судейства. Первое ощущение после завершения боя - это была ничья. Однако в Fight Nights Global судят опытные судьи, и я уверен в их квалификации.
Ранее сам Куилли заявил о своем несогласии с решением судей, назвав ничью справедливым итогом боя. В свою очередь Хамитов признал, что бой был близким и согласился на матч-реванш с ирландцем.
Видео боя Хамитов - Куилли
Таким образом, 29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом ирландец всегда проводил в октагоне все отведенные раунды.
По итогам пяти раундов двое судей отдали победу казахстанцу, а еще один поставил ничью.
- Fight Nights Global всегда проводит бои на высоком уровне. Атмосфера вечера единоборств в Алматы была очень яркой. Мне понравилась местная публика. Казахстанские болельщики умеют поддерживать бойцов, - поделился Воборник.
- На ваш взгляд, кто победил в главном бою вечера?
- Моя задача - контролировать поединок. Я не знаю, какое количество очков набрали бойцы, я лишь делюсь своими впечатлениями. Это был близкий бой. Оба бойца показали хорошую физическую готовность и высокие морально-волевые качества. Это очень сложный бой для судейства. Первое ощущение после завершения боя - это была ничья. Однако в Fight Nights Global судят опытные судьи, и я уверен в их квалификации.
Ранее сам Куилли заявил о своем несогласии с решением судей, назвав ничью справедливым итогом боя. В свою очередь Хамитов признал, что бой был близким и согласился на матч-реванш с ирландцем.
Видео боя Хамитов - Куилли
Таким образом, 29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом ирландец всегда проводил в октагоне все отведенные раунды.