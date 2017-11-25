Я не совсем согласен с решением судей. Склоняюсь к ничьей, а не к проигрышу - соперник Хамитова

Решением большинства судей победил казахстанец.
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Ирландский боец Питер Куилли после поражения от казахстанца Куата "Наймана" Хамитова прокомментировал решение судей, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал главным событием турнира Fight Nghts Global 80 в Алматы. По итогам пяти раундов двое судей отдали победу Хамитову, а еще один поставил ничью.
"Куат - очень сильный соперник, спасибо ему за этот бой. Но я все-таки не совсем согласен с решением судей. Здесь, возможно, была больше ничья, а не мое поражение. Но решение есть решение", - сказал Куилли в октагоне.
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.
Их поединок стал главным событием турнира Fight Nghts Global 80 в Алматы. По итогам пяти раундов двое судей отдали победу Хамитову, а еще один поставил ничью.
"Куат - очень сильный соперник, спасибо ему за этот бой. Но я все-таки не совсем согласен с решением судей. Здесь, возможно, была больше ничья, а не мое поражение. Но решение есть решение", - сказал Куилли в октагоне.
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.