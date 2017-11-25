Хамитов прокомментировал победу над спарринг-партнером МакГрегора и возможность реванша

Решением большинства судей победил казахстанец.
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Куат Хамитов. Фото с сайта newsvl.ru
Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях после победы над ирландским бойцом Питером Куилли.
"Бой был очень сложный. Мне было непросто драться целых пять раундов. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать меня. Все знают, что Fight Nights Global - лучшая организация в мире. Очень приятно, что мне удалось провести такой престижный поединок на своей земле и победить.
Я считаю, что бой был близким и победа была сложной. Я до поединка знал, что Куилли будет биться до последнего. Он сильный боец. Если он хочет реванш, то я готов вновь встретится с ним", - отметил Хамитов.
Бой Хамитов - Куилли стал главным событием турнира Fight Nghts Global 80 в Алматы. По итогам пяти раундов двое судей отдали победу казахстанцу, а еще один поставил ничью. Ранее своими впечатлениями от поединка поделился сам Куилли.
Видео боя Хамитов - Куилли
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решениями.
"Бой был очень сложный. Мне было непросто драться целых пять раундов. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать меня. Все знают, что Fight Nights Global - лучшая организация в мире. Очень приятно, что мне удалось провести такой престижный поединок на своей земле и победить.
Я считаю, что бой был близким и победа была сложной. Я до поединка знал, что Куилли будет биться до последнего. Он сильный боец. Если он хочет реванш, то я готов вновь встретится с ним", - отметил Хамитов.
Бой Хамитов - Куилли стал главным событием турнира Fight Nghts Global 80 в Алматы. По итогам пяти раундов двое судей отдали победу казахстанцу, а еще один поставил ничью. Ранее своими впечатлениями от поединка поделился сам Куилли.
Видео боя Хамитов - Куилли
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решениями.