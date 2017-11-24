Еще два боя с участием казахстанцев завершились досрочными победами на Fight Nights Global 80

Турнир проходит в Алматы, а главном бою выступит Куат Хамитов.
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Арман Алимов (слева) и Даулет Излетей. Фото Fight Nights Global
В Алматы прошли еще два боя на турнире Fight Nights Global 80, организованный новым казахстанским промоушеном AFC и российской компанией Fight Nights Global, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках турнира QAZAQ 70 прошли два боя с участием казахстанцев. В начале третьего раунда победу одержал Арман Алимов, встречавшийся с Даулетом Излетеу, а Еркын Талгатулы во втором раунде "задушил" Нуржана Тутку, который стартовал с желтой карточкой,
В других боя QAZAQ70 Олжас Ескараев удушающим приемом победил Медета Базарбекова, а Нуржан Акишев c помощью "треугольника" заставил сдаться Мурата Бахторазова.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
В рамках турнира QAZAQ 70 прошли два боя с участием казахстанцев. В начале третьего раунда победу одержал Арман Алимов, встречавшийся с Даулетом Излетеу, а Еркын Талгатулы во втором раунде "задушил" Нуржана Тутку, который стартовал с желтой карточкой,
В других боя QAZAQ70 Олжас Ескараев удушающим приемом победил Медета Базарбекова, а Нуржан Акишев c помощью "треугольника" заставил сдаться Мурата Бахторазова.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global