"Треугольник" помог казахстанцу одержать победу на Fight Nights Global 80 в Алматы

Этот бой стал вторым на турнире.
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В Алматы прошел второй бой на турнире Fight Nights Global 80, организованный новым казахстанским промоушеном AFC и российской компанией Fight Nights Global, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках турнира QAZAQ 70 встречались два казахстанца. В начале пятой минуты первого раунда Нуржан Акишев взял в "треугольник" Мурата Бахторазова и заставил того сдаться. Для Акишева это победа стала первой в карьере - также на его счету одно поражение и две ничьи.
Открылся же турнир QAZAQ70 боем, в котором Олжас Ескараев удушающим приемом победил Медета Базарбекова.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
Отметим, что в рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
В рамках турнира QAZAQ 70 встречались два казахстанца. В начале пятой минуты первого раунда Нуржан Акишев взял в "треугольник" Мурата Бахторазова и заставил того сдаться. Для Акишева это победа стала первой в карьере - также на его счету одно поражение и две ничьи.
Открылся же турнир QAZAQ70 боем, в котором Олжас Ескараев удушающим приемом победил Медета Базарбекова.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
Отметим, что в рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global