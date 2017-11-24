Турнир Fight Nights Global 80 в Алматы открылся с досрочной победы казахстанца в первом раунде

В главном бою турнира встретятся Куат Хамитов и Питер Куилли.
Сегодня 19:25
Ссылки по теме:
Олжас Ескараев (слева). Фото Fight Nights Global
В Алматы стартовал турнир Fight Nights Global 80, организованный новым казахстанским промоушеном AFC и российской компанией Fight Nights Global, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом бою в рамках турнира QAZAQ 70 встречались два казахстанца. Уже в первом раунде Олжас Ескараев применил удушающий прием и заставил сдаться Медета Базарбекова.
На счету Ескараев теперь три победы и два поражения, а Базарбеков проиграл дебютный бой.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
В первом бою в рамках турнира QAZAQ 70 встречались два казахстанца. Уже в первом раунде Олжас Ескараев применил удушающий прием и заставил сдаться Медета Базарбекова.
На счету Ескараев теперь три победы и два поражения, а Базарбеков проиграл дебютный бой.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global