Букмекеры сделали прогноз на бой Хамитова с россиянином Алибековым за титул чемпиона мира

Поединок состоится уже в ближайшие часы.
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Сегодня, 21 апреля, известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов проведет титульный бой против россиянина Магомедсайгида Алибекова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стоит отметить, что Хамитов и Алибеков поспорят за титул чемпиона мира в легком весе (до 70,3 килограмма), при этом казахстанец начнет бой с желтой карточки, так как не уложился в положенный вес.
По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, фаворитом этого поединка будет российский боец. Так, коэффициент на победу Алибекова равен 1.42, в то время, как на успех Хамитова - 2.7. На то, что этот бой завершится вничью, коэффициент равен 60. Сделать ставку на это событие можно здесь.
Напомним, что поединок Хамитова и Алибекова станет главным в шоу FIGHT NIGHTS GLOBAL 63 во Владивостоке, которое по времени Астаны начнется в 15:00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.