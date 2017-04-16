Прямая трансляция титульного боя Куата "Наймана" Хамитова

Начало шоу во Владивостоке в 15:00.
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Сегодня, 21 апреля, известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов проводит титульный бой против Магомедсайгида Алибекова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок "Наймана" станет главным в шоу FIGHT NIGHTS GLOBAL 63 во Владивостоке, которое по времени Астаны начинается в 15:00. Хамитов и Алибеков поспорят за титул чемпиона мира в легком весе (до 70,3 килограмма), при этом казахстанец начнет бой с желтой карточки, так как не уложился в положенный вес.
Полностью кард FIGHT NIGHTS GLOBAL 63 выглядит следующим образом:
Куат Хамитов - Магомедсайгид Алибеков;
Майкель Фалькао - Владимир Минеев;
Хорхе Цезарио Де Оливейра - Геннадий Ковалев;
Андреас Михайлидис - Евгений Шаломаев;
Сергей Калинин - Михаил Кабаргин;
Константин Караульных - Константин Юрченко;
Хушкадам Завурбеков - Дмитрий Горобец;
Камо Авагян - Роман Туркан-Суринович;
Магомед Шейхмагомедов - Сергей Лесников.
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