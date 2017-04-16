Куат "Найман" Хамитов не уложился в вес перед титульным боем

Поединок состоится сегодня во Владивостоке.
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Куат Хамитов. Фото со страницы "ВКонтакте"
Известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов начнет титульный бой против Магомедсайгида Алибекова с желтой карточки, сообщает fightnights.ru.
Поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 70,3 килограмма) проведут сегодня, 21 апреля, во Владивостоке в рамках FIGHT NIGHTS GLOBAL 63. Начало турнира в 15:00 по времени Астаны.
При допустимом перевесе в один килограмм Хамитов показал на весах 71,7 килограмма. Вес Алибекова тоже оказался немного выше нормы - 70,7 килограмма.
Напомним, после этого боя Хамитов обещал вернуться на родину как король.
Фото с сайта fightnights.ru