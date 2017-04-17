После боя с Алибековым я вернусь в Казахстан как король - Куат "Найман" Хамитов

Поединок казахстанца за чемпионский пояс состоится 21 апреля во Владивостоке
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Известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов в интервью Fight nights рассказал о готовности к главному бою за чемпионский пояс против Магомедсайгида Алибекова, передает корреспондент Vesti.kz.
"Я полностью здоров. Готов на все 100 процентов. Мне казалось, что я перегрузил сердце, но ЭКГ показало, что все нормально. Чтобы он ни говорил, чтобы я ни говорил, нам все равно нужно встретится в клетке и там выявить сильнейшего.
Я просматриваю бой Магомеда и вижу себя в молодости. Мне интересно, что он собирается мне сделать. В стойке он мне ничего не сделает. Рукопашник никогда не выиграет у настоящего борца. Мне интересно выйти против него, постоять раунд, не нанося ударов, и посмотреть. Пусть сделает мне что-нибудь. В этой схватке победит тот, кто умнее.
Для меня это большое событие, и я приеду в Казахстан как король. Я надеюсь, что народ встретит меня как короля. После боя у меня не было, чтобы я расслаблялся. Максимум через две недели я спрашивал: "Кто следующий?". Я надеюсь, что когда выиграю пояс, то на несколько месяцев забуду этот вопрос. Я приехал сюда для того, чтобы сотворить историю. Хочу стать первым в истории казахом - чемпионом Fight Nights", - отметил Хамитов.
Напомним, Хамитов после дебютной победы в FN над Гаджи Рабадановым, которую боец посвятил Дню независимости страны, исполнил песню в октагоне на казахском языке.