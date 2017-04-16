Куат Хамитов решением судей проиграл россиянину в бою за чемпионский пояс Fight Nights Global

Один судья увидел ничью, а еще двое отдали победу россиянину.
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Фото Fight Nights Global
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов проиграл в бою за чемпионский пояс российского промоушена Fight Nights Global в легком весе (до 70,3 килограмма), передает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45).
Для Хамитова это был второй бой Fight Nights Global. В дебютном поединке 16 декабря 2016 года он удушением победил россиянина Гаджи Рабаданова.
Профессиональный рекорд 29-летнего Хамитова составляет 23 боя, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Кроме того, "Найман" является является мастером спорта Казахстана по греко-римской борьбе, чемпионом казахстанской организации Alash Pride и чемпионом китайского WBK.
Для Алибекова эта победа стала восьмой в карьере. Он по-прежнему не имеет поражений.
В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45).
Для Хамитова это был второй бой Fight Nights Global. В дебютном поединке 16 декабря 2016 года он удушением победил россиянина Гаджи Рабаданова.
Профессиональный рекорд 29-летнего Хамитова составляет 23 боя, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Кроме того, "Найман" является является мастером спорта Казахстана по греко-римской борьбе, чемпионом казахстанской организации Alash Pride и чемпионом китайского WBK.
Для Алибекова эта победа стала восьмой в карьере. Он по-прежнему не имеет поражений.