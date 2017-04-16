Куат Хамитов решением судей проиграл россиянину в бою за чемпионский пояс Fight Nights Global

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 2:0
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:1
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 59:41
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Каловелонис 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Пэн Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 01:00
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 15:00
Кайрат А Экибастуз 17:00
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Моминов Росберри
Шарибаев Рамзи
Уалиханов Санчес
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 22:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:1
Номад Темиртау 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Тобол 59:41
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Куат Хамитов решением судей проиграл россиянину в бою за чемпионский пояс Fight Nights Global

Один судья увидел ничью, а еще двое отдали победу россиянину.

Ссылки по теме:

40 Комментариев
Фото Fight Nights Global
Фото Fight Nights Global
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов проиграл в бою за чемпионский пояс российского промоушена Fight Nights Global в легком весе (до 70,3 килограмма), передает корреспондент Vesti.kz

В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову

Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45). 

Для Хамитова это был второй бой Fight Nights Global. В дебютном поединке 16 декабря 2016 года он удушением победил россиянина Гаджи Рабаданова. 

Профессиональный рекорд 29-летнего Хамитова составляет 23 боя, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Кроме того, "Найман" является является мастером спорта Казахстана по греко-римской борьбе, чемпионом казахстанской организации Alash Pride и чемпионом китайского WBK.

Для Алибекова эта победа стала восьмой в карьере. Он по-прежнему не имеет поражений. 
  Комментариев: 40
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Islam Zhanbolar Сегодня 19:09
Статус: Профи
Рейтинг: 371
Ойбай как так ?
Неожидал от него
Во дает
Ответить 1
 
ER NUR Сегодня 19:48
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Islam Zhanbolar ,что сказать , балабол он и в африке балабол
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 19:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1090
Засудили единственного адекватного спортсмена из Казахстана
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 19:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
Шымкентский пацанчик, Ну там 3:2 по раундам в пользу Куата а так как у него желтая карточка счет должен был быть ничейным 47:47.
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 19:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1090
Naiman, что вообще за промоушен был? Насколько я знаю в их М1 и АСВ нет ничейных результатов...
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 19:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
Шымкентский пацанчик, в fight nights есть ничейный результат
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:47
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6796
Naiman,......ги-ги-ги ....ноЙман к ноЙману = БОТУН !
Ответить -1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6796
Шымкентский пацанчик,
Ответить -1
 
ER NUR Сегодня 19:50
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Шымкентский пацанчик,на пенсию его
Ответить -1
 
нурлан жилкибаев Сегодня 19:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 86
Куат красавчик бился хорошо)))бои равный был...маскимуи ничью надо было..но точно не победа Алибекова
Ответить 4
 
Нургиса Игибаев Сегодня 19:13
Статус: Профи
Рейтинг: 454
сауап.мен.мен деп кеудесин согып кетип ед.король беп келем деп.
Ответить -2
 
Baha Baha Сегодня 19:14
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Нее это минимум победа куата максимум ничия
Ответить 3
 
Нургиса Игибаев Сегодня 19:14
Статус: Профи
Рейтинг: 454
женеди деп акша тигип ем еп....ю м....ть.
Ответить 0
 
Руслан Р. Сегодня 19:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Нургиса Игибаев , Жалгаска тыгуге болад
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 19:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Мне показалось ничья
Ответить 2
 
БолельщикKZ Сегодня 19:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Куат победил, просто Русские не дадут пояс у себя на родине. Так было и с Фёдор Емеляненко, кто помнить этот бой?
Ответить 2
 
БолельщикKZ Сегодня 19:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
БолельщикKZ,Федор Емельяненко vs. Фабио Мальдонадо
Ответить 0
 
Ермурат Кадырбаев Сегодня 19:16
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Вот к чему ведет зависть!
Ответить -5
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 19:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Ничя
Ответить 3
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 19:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 575
Куата, конечно, засудили!! Как минимум ничья.
Ответить 4
 
Yerbol Kulzhabay Сегодня 19:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
пора уходить, возраст )))))
Ответить -1
 
ابو عمر Сегодня 19:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Yerbol Kulzhabay, ай красава)
Ответить -1
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 19:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Никак не может быт ничья он бой начинал минус один очко. Озинин де тиспеген адамы калмап еди.
Ответить -5
 
Жасулан Жолдыбаев Сегодня 19:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Даже комментаторы Боец ТВ были неуверены победе Алибекова. Тут была ничья.
Ответить 2
 
Askar Berdimurat Сегодня 19:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Молодец Куат! Бился на равных с чемпионом, а гдето и лучше, не стыдно за него!
Ответить 5
 
Талгат Серикбаев Сегодня 19:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Куат молодец. Оба бойца хорошие.ведите себя достойно и готовтесь к реванашу.Куату побед.третий судья повеселить.ему отдельное спасибо.
Ответить 2
 
Veteran Сегодня 19:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3156
Что бы победить чемпиона , нужно быть на две головы выше и если судьи будут в сомнении победу отдадут чемпиону , что и случилось а Куату нужно готовиться ещё сильней может и будет реванш.
Ответить 4
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:49
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6796
Veteran , А как он наскакивал на ГГГ , уходи , позор ! И сам обдеЛАЛся !
Ответить -2
 
Сержан Сырлыбаев Сегодня 19:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Куат за слова не отвечает,но мастер пиара,я конечно был бы рад его победе,но не нужно комуто указывать что пора завершать карьеру,уж точно не ему это говорить
Ответить 3
 
Veteran Сегодня 19:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3156
Сержан Сырлыбаев, Вот в самую точку
Ответить 0
 
Veteran Сегодня 19:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3156
В бою за пояс ничья не котируется , плюс ещё жёлтая карточка., всё справедливо.
Ответить 1
 
Кайрат Каирбеков Сегодня 19:25
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Куат на пенсию. Это тебе за Головкина.
Ответить -2
 
KAIRAT Сегодня 19:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5333
Еще советовал головкину уйти .а самому самое пора.на пенсию.
Ответить 1
 
Marlen Zharimbetov Сегодня 19:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 114
Счет 3-2 в пользу Алибекова, Куат реально взял 4-5 раунды и все, за физиху красава обрадовал, скорость низкая очень, а так молодец было круто.
Ответить -1
 
Мухтар Нурбеков Сегодня 19:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 160
Интернетте коп сойлемей тренировка жасау керек еди))
Ответить 0
 
Кайрат Каирбеков Сегодня 19:29
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Еще стыдно за тех кто лазиет по личкам известных людей и позорит нашу страну. Сейчас Алибеков сказал, у меня и стыд и злость на этих мамбусов.
Ответить 2
 
Кайрат Каирбеков Сегодня 19:35
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Кайрат Каирбеков, Последнее время куат много сидел в соцсетях, это наверное он сам и его дружки писали гадости Алибекову))
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 19:32
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Наверное ничья но учитывая что судьи и организаторы из россий преимущество на стороне россиянина
Ответить 0
 
Джо Банано Сегодня 19:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 676
Молодец Куат, рахмет, желаю удачи, здоровья и восстановления, по мне ты как минимум не проиграл, и дагестанец это знал, его слова и его вид этому прямое подтверждение, просто это его Родина, но тебе нечего стыдиться, ты реальный, а не интернетный боец. никогда не был твоим фанатом, но ты меня удивил, теперь я твой болельщик, горжусь тобой, так как будто сам был в ринге. ТЫ НЕ ПРОИГРАЛ, и все это видели, но мне показалось, что была ничья, однако мое мнение ничего не стоит в этом вопросе, потому что я не боец. Спасибо брат ты настоящий казах.
Ответить 1
 
Болат . Сегодня 19:54
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Оба бойца достойнные сыновья своего народа рахмет им за бой, Куат молодец не подкачал!
Ответить 1
 