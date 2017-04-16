Видео боя Куата Хамитова за чемпионский пояс Fight Nights Global

Бойцы провели в октагоне все пять раундов.
Сегодня 20:52
Ссылки по теме:
- Куат Хамитов решением судей проиграл россиянину в бою за чемпионский пояс Fight Nights Global
- Хамитов после поражения предложил Алибекову провести бой-реванш в Алматы
- Судьи почему-то отдали победу Алибекову, но на самом деле победил я - Куат Хамитов
Фото Vl.ru
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов проиграл в бою за чемпионский пояс российского промоушена Fight Nights Global в легком весе (до 70,3 килограмма), передает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45).
После боя Хамитов в октагоне назвал решение судей несправедливым и предложил Алибекову провести реванш в Алматы. Россиянин дал согласие, но отметил, что не все зависит от него.
В главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" сегодня, 21 апреля, уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Магомедсайгиду Алибекову.
Поединок продлился все пять положенных раундов. Двое судей отдали победу Алибекову, а еще один увидел ничью (49-47, 47-47, 49-45).
После боя Хамитов в октагоне назвал решение судей несправедливым и предложил Алибекову провести реванш в Алматы. Россиянин дал согласие, но отметил, что не все зависит от него.