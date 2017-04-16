Хамитов после поражения предложил Алибекову провести бой-реванш в Алматы

Российский боец ответил согласием на это предложение.
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Куат Хамитов. Фото со страницы ВКонтакте
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов прокомментировал поражение от россиянина Магомедсайгида Алибекова, передает корреспондент Vesti.kz.
В их поединке за пояс Fight Nights Global в легком весе победу большинством решений судей одержал действующий чемпион Алибеков.
"Давай сделаем реванш в Алматы. Я выиграл, или в худшем случае была ничья. Я приехал к тебе, и теперь ты приезжай ко мне. Давай сделаем этот бой!" - обратился Хамитов к Алибекову в октагоне.
"Я согласен провести этот бой, однако все зависит от организации и других моментов", - ответил Алибеков казахстанцу.
Для 29-летнего Хамитова это поражение стало пятым в смешанных единоборствах. На счету бойца из Алматы также 17 побед и одна ничья.
В их поединке за пояс Fight Nights Global в легком весе победу большинством решений судей одержал действующий чемпион Алибеков.
"Давай сделаем реванш в Алматы. Я выиграл, или в худшем случае была ничья. Я приехал к тебе, и теперь ты приезжай ко мне. Давай сделаем этот бой!" - обратился Хамитов к Алибекову в октагоне.
"Я согласен провести этот бой, однако все зависит от организации и других моментов", - ответил Алибеков казахстанцу.
Для 29-летнего Хамитова это поражение стало пятым в смешанных единоборствах. На счету бойца из Алматы также 17 побед и одна ничья.