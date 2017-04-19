Судьи почему-то отдали победу Алибекову, но на самом деле победил я - Куат Хамитов

Казахстанец уступил в бою за чемпионский пояс Fight Night.
Ссылки по теме:
- Куат Хамитов решением судей проиграл россиянину в бою за чемпионский пояс Fight Nights Global
- После боя с Алибековым я вернусь в Казахстан как король - Куат "Найман" Хамитов
- Определился соперник Куата "Наймана" Хамитова по следующему бою
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов прокомментировал поражение от действующего чемпиона Магомедсайгида Алибекова в бою за пояс российского промоушена Fight Night в легком весе (70,3 килограмма), передает корреспондент Vesti.kz.
"Первые два раунда забрал Алибеков, однако остальные три выиграл я. Судьи почему-то отдали победу Алибекову. Я поздравляю его! Но я был активнее и больше попадал, поэтому на самом деле победил я. Судьям виднее...
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. В Казахстане весь народ сидит и болеет за меня. Я каждую свою победу посвящаю своей стране. Судьи не так увидели бой. Все же - Казахстан, алга! Надеюсь, мы еще вернемся", - сказал Хамитов в октагоне.
Напомним, в главном бою турнира Fight Nights Global 63 во Владивостоке "Найман" уступил большинством решений судей действующему чемпиону - россиянину Алибекову.
Для Хамитова это был второй бой Fight Nights Global. В дебютном поединке 16 декабря 2016 года он удушением победил россиянина Гаджи Рабаданова.