Конор МакГрегор снялся в рекламе обнаженным

Звезда UFC так старается привлечь внимание к конному спорту.
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Фото с сайта ringside24.com
Звезда UFC Конор МакГрегор снялся в серии роликов, рекламирующих соревнования по верховой езде под названием Pegasus World Cup, сообщает Sports.ru.
Чтобы привлечь внимание к скачкам, организаторы выпускают новые ролики каждую неделю. Видео с участием знаменитого ирландца называются "13-й жокей" - в самих бегах примут участие 12 лошадей и жокеев.
Особенностью последнего ролика стал необычный вид МакГрегора - по ходу сюжета сначала он предстает перед зрителями в мантии и в короне, а затем появляется верхом на лошади абсолютно обнаженным.