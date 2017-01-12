Мейвезер высмеял предложение главы UFC провести бой против МакГрегора за 25 миллионов

Боксер назвал Дану Уайта комедиантом.

Президент UFC Дана Уайт впервые назвал сумму, которую готов заплатить боксеру Флойду Мейвезеру-младшему и звезде единоборств Конору МакГрегору за их поединок, передает allboxing.ru.

"Вот, что я тебе скажу, Флойд. Я тот человек, который может делать настоящие предложения. И я сейчас сделаю настоящее предложение. Мы заплатим тебе 25 миллионов. Мы заплатим Конору 25 миллионов. И потом поговорим о разделении дохода от PPV", - сделал заявление Уайт в одном из интервью.

Вскоре после этого журналисты нашли Мейвезера и спросили его мнение об этом предложении Уайта. "Да он чертов комедиант, - сказал Мейвезер. - Посмотрите только на мои часы [Hublot]".

Напомним, ранее Мейвезер предложил МакГрегору гонорар в размере 15 миллионов долларов, при этом для себя он озвучивал 100 миллионов.