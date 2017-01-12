Мейвезер высмеял предложение главы UFC провести бой против МакГрегора за 25 миллионов

Боксер назвал Дану Уайта комедиантом.
Ссылки по теме:
- Мейвезер предложил МакГрегору 15 миллионов долларов за бой
- У МакГрегора есть хороший шанс против Мейвезера - Геннадий Головкин
- Хирн сказал, что я побью Головкина? Cпасибо, Эдди - Флойд Мейвезер
Президент UFC Дана Уайт впервые назвал сумму, которую готов заплатить боксеру
"Вот, что я тебе скажу, Флойд. Я тот человек, который может делать настоящие предложения. И я сейчас сделаю настоящее предложение. Мы заплатим тебе 25 миллионов. Мы заплатим Конору 25 миллионов. И потом поговорим о разделении дохода от PPV", - сделал заявление Уайт в одном из интервью.
Вскоре после этого журналисты нашли Мейвезера и спросили его мнение об этом предложении Уайта. "Да он чертов комедиант, - сказал Мейвезер. - Посмотрите только на мои часы [Hublot]".
Напомним, ранее Мейвезер предложил МакГрегору гонорар в размере 15 миллионов долларов, при этом для себя он озвучивал 100 миллионов.