Мейвезер предложил МакГрегору 15 миллионов долларов за бой

При этом звезда UFC хотел совсем другую сумму.

Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший предложил звезде UFC ирландцу Конору МакГрегору 15 миллионов долларов за бой в ринге.

Мейвезер ушел на пенсию в 2015 году в статусе непобежденного и, как он признался ESPN, бой против МакГрегора - это единственное, что может его соблазнить на возвращение назад.

"Я бизнесмен. И с точки зрения бизнеса этот бой имеет смысл", - пояснил Мейвезер.

МакГрегор ранее заявил, что за бой с Флойдом хочет получить 100 миллионов долларов. По словам Мейвезера, переговоры имели место.

"Мы пытались организовать бой с МакГрегором. Они знают сумму, которая будет моей - гарантированные 100 миллионов долларов. Мы готовы дать ему 15 миллионов, а потом поговорить о долях и процентах от продаж PPV", - сказал Мейвезер-младший.

Отметим, что МакГрегор получил боксерскую лицензию у Атлетической комиссии штата Калифорния, что дает ему право боксировать в американском штате. Но сделать он может только с одобрения UFC.