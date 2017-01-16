Нокаутировавшая Ронду Роузи за 48 секунд чемпионка UFC пригрозила побить Конора МакГрегора

Бразильянка добавила, что находится выше ирландца в рейтинге лучших бойцов мира.
Сегодня 10:10
Ссылки по теме:
- Не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе - Аманда Нуньес
- Думаю, Роузи уйдет на пенсию, с нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое - Нуньес
- Конор МакГрегор взял паузу в карьере до августа 2017 года
Аманда Нуньес. Фото с сайта foxsports.com
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес высказала мнение о своем потенциальном поединке с чемпионом организации легкого веса ирландцем Конором МакГрегором.
Нуньес уверена, что в очном поединке она победит МакГрегора. "Я нахожусь выше Конора в рейтинге лучших бойцов мира. И я считаю, что победила бы МакГрегора, если бы UFC дала мне такую возможность", - сказала бразильянка.
Напомним, свой последний бой Нуньес провела 31 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 207. В главном поединке шоу она встречалась с экс-чемпионкой UFC американкой Рондой Роузи и нокаутировала ее за 48 секунд. Для Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
Что касается МакГрегора, то он взял паузу в карьере до августа 2017 года. Это решение вынудило UFC лишить ирландца звания чемпиона в полулегкой весовой категории и объявить чемпионом Жозе Алдо.
Нуньес уверена, что в очном поединке она победит МакГрегора. "Я нахожусь выше Конора в рейтинге лучших бойцов мира. И я считаю, что победила бы МакГрегора, если бы UFC дала мне такую возможность", - сказала бразильянка.
Напомним, свой последний бой Нуньес провела 31 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 207. В главном поединке шоу она встречалась с экс-чемпионкой UFC американкой Рондой Роузи и нокаутировала ее за 48 секунд. Для Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
Что касается МакГрегора, то он взял паузу в карьере до августа 2017 года. Это решение вынудило UFC лишить ирландца звания чемпиона в полулегкой весовой категории и объявить чемпионом Жозе Алдо.