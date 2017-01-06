Возможно, Роузи следует уйти от тренера Тарвердяна - Фирас Захаби

Захаби подчеркнул, что Ронде необходим другой подход к тренировкам.
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Фото с сайта allboxing.ru
Второе поражение подряд экс-чемпионки UFC в легчайшей весовой категории Ронды Роузи заставило многих фанатов критиковать тренера Ронды Эдмона Тарвердяна. Тренер экс-чемпиона Джорджа Сент-Пьера Фирас Захаби обратился к фанатам и высказал свое мнение по поводу тренерских промахов.
"У Ронды есть мощь в ударах. Но у нее нет подвижности, скорости в исполнении техники. Координация в стойке не на высоком уровне. Она слишком нервная, механистичная при исполнении ударов, она наносит их слегка безрассудно и телеграфирует заранее о них. Ее удары не на экспертном уровне. Тем не менее вина ли это тренера? Я бы сказал, что нет, не его вина. Она не первый боец ММА, который не может показать прогресс в стойке. Вы мне скажете: "Бен Аскрен лучше Ронды в ударке. Майя лучше". Из-за тренера ли так получилось? Я так не считаю. Примите во внимание, что Бен Аскрен отличный боец и тренируется у Дюка Руфуса, а он чрезвычайно компетентен как тренер ударной техники. Никто с этим не станет спорить. Почему ударка Аскрена не такая, как у (другого ученика Руфуса) Энтони Пэттиса? Вина ли Дюка в этом? Нет, не его вина.
Уровень ударных навыков не дотягивает обычно до высокого уровня у таких бойцов как Аскрен и Роузи потому, что они потратили очень много сил и времени на то, чтобы настроить свой мозг, свою нервную систему на бой в определенном сценарии. Это сопутствующие потери. Пока ты занят одним, ты теряешь возможности в другом.
Виноват ли Эдмон в этом? Я так не думаю. Но я считаю, что есть тренеры, которые могут выполнить работу гораздо лучше, чем ее выполнил Эдмон. Я не хочу говорить ничего негативного в отношении кого-либо, но я соглашусь с мнением, что его работа для боя с Амандой Нуньес была хуже некуда. Я не могу защитить его от определенной критики. Я не считаю его некомпетентным. Он хороший ударник. Я видел записи, где он дерется. Он знает, что нужно делать и почему. Но подходят ли его навыки для Ронды? Его подход к тренировкам помогает Ронде? Я бы сказал, что нет.
Ронде нужен подход получше. Его подход не работает и уже никогда не заработает. Ее плотная стойка, ее работа ног - все это снова создаст проблемы и приведет к новому нокауту. Люди знают слабые стороны Ронды, и ей требуется изменить свои навыки. Ей следовало сделать это после поединка с Холли Холм. Но я не критикую Ронду и против того, чтобы кто-то пинал лежачего. Я считаю, что она выдающийся боец и может преодолеть сложности, но для этого нужно изменить свои навыки.
Тарвердян никуда не годится? Это не так. Его подход не работает? Очевидно, что нет. Никто с этим не станет спорить. Возможно, настало время им разойтись. Решать им, но подход должен измениться", - приводит слова Захаби Allboxing.ru.
Напомним, что 31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
"У Ронды есть мощь в ударах. Но у нее нет подвижности, скорости в исполнении техники. Координация в стойке не на высоком уровне. Она слишком нервная, механистичная при исполнении ударов, она наносит их слегка безрассудно и телеграфирует заранее о них. Ее удары не на экспертном уровне. Тем не менее вина ли это тренера? Я бы сказал, что нет, не его вина. Она не первый боец ММА, который не может показать прогресс в стойке. Вы мне скажете: "Бен Аскрен лучше Ронды в ударке. Майя лучше". Из-за тренера ли так получилось? Я так не считаю. Примите во внимание, что Бен Аскрен отличный боец и тренируется у Дюка Руфуса, а он чрезвычайно компетентен как тренер ударной техники. Никто с этим не станет спорить. Почему ударка Аскрена не такая, как у (другого ученика Руфуса) Энтони Пэттиса? Вина ли Дюка в этом? Нет, не его вина.
Уровень ударных навыков не дотягивает обычно до высокого уровня у таких бойцов как Аскрен и Роузи потому, что они потратили очень много сил и времени на то, чтобы настроить свой мозг, свою нервную систему на бой в определенном сценарии. Это сопутствующие потери. Пока ты занят одним, ты теряешь возможности в другом.
Виноват ли Эдмон в этом? Я так не думаю. Но я считаю, что есть тренеры, которые могут выполнить работу гораздо лучше, чем ее выполнил Эдмон. Я не хочу говорить ничего негативного в отношении кого-либо, но я соглашусь с мнением, что его работа для боя с Амандой Нуньес была хуже некуда. Я не могу защитить его от определенной критики. Я не считаю его некомпетентным. Он хороший ударник. Я видел записи, где он дерется. Он знает, что нужно делать и почему. Но подходят ли его навыки для Ронды? Его подход к тренировкам помогает Ронде? Я бы сказал, что нет.
Ронде нужен подход получше. Его подход не работает и уже никогда не заработает. Ее плотная стойка, ее работа ног - все это снова создаст проблемы и приведет к новому нокауту. Люди знают слабые стороны Ронды, и ей требуется изменить свои навыки. Ей следовало сделать это после поединка с Холли Холм. Но я не критикую Ронду и против того, чтобы кто-то пинал лежачего. Я считаю, что она выдающийся боец и может преодолеть сложности, но для этого нужно изменить свои навыки.
Тарвердян никуда не годится? Это не так. Его подход не работает? Очевидно, что нет. Никто с этим не станет спорить. Возможно, настало время им разойтись. Решать им, но подход должен измениться", - приводит слова Захаби Allboxing.ru.
Напомним, что 31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.