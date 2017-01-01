Леброн Джеймс и Коби Брайант поддержали Ронду Роузи

Американка второй раз подряд проиграла нокаутом.

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс высказался в поддержку экс-чемпионки UFC Ронды Роузи после ее второго подряд поражения нокаутом, сообщает "Чемпионат.сом".



"В целом в спорте тебя делают как можно более знаменитым, ставят на самую высокую гору, чтобы потом разорвать. Это говорит тот, кто такое испытал. Через это она сейчас и будет проходить. Я знаю, что она чувствует, потому что проходил через такое", - сказал Джеймс.



Также Роузи поддержал бывший игрок НБА Коби Брайант: "Вместо того чтобы хлопать поражению Роузи, нужно устроить ей стоячую овацию за то, что нанесла свой спорт на карту мира".

Напомним, бой между Роузи и Амандой Нуньес стал главным событием на турнире UFC 207, состоявшемся 31 декабря в Лас-Вегасе. Бразильянка одержала победу техническим нокаутом на 48-й секунде боя и успешно защитила свой титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.



Для Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.