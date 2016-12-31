Даже если Ронда Роузи не вернется, она останется победителем - президент UFC

Дана Уайт не исключает, что звезда может завершить карьеру после поражения.

Президент UFC Дана Уайт не уверен, что Ронда Роузи вернется в восьмиугольник после недавнего поражения от Аманды Нуньес, пишет "Чемпионат. сом".

"После боя я отправился за кулисы и провел с ней, вероятно, 40-45 минут. Я вам скажу, что она была в лучшем настроении, чем после поражения от Холли Холм. Она очень конкурентоспособна. Она не любит проигрывать. Она любит побеждать и делать то, что делает.

Это была не ее ночь. И без нее никого бы (и женщин) здесь не было. Она построила это. Она разговаривала со мной о разрешении участия женщин в UFC. И это было самое умное из всего, что я делал. Вне зависимости от того, вернется ли она, она останется победителем. Она создала это", - сказал Уайт.

Напомним, бой между Нуньес и Роузи стал главным событием на турнире UFC 207, состоявшемся 31 декабря в Лас-Вегасе. Бразильянка одержала победу техническим нокаутом на 48-й секунде боя и успешно защитила свой титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.



Для Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.



Ранее сама Роузи обратилась к фанатам. В обращении она заявила, что пока еще не приняла решение относительного своего будущего.