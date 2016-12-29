Спарринги с Рондой Роузи - честь для меня - Фируза Шарипова

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Спарринги с Рондой Роузи - честь для меня - Фируза Шарипова

По ее мнению, экс-чемпионке UFC надо работать над боксерской техникой.

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1 Комментариев
Фируза Шарипова. Фото со страницы в фейсбуке
Фируза Шарипова. Фото со страницы в фейсбуке
Единственная представительница Казахстана в профессиональном боксе Фируза Шарипова в интервью AllFight.ru прокомментировала информацию о предложении стать спарринг-партнером экс-чемпионки UFC Ронды Роузи

- Известный менеджер Алекс Вайсвельд приглашает Вас в США и готов организовать спарринги с Рондой Роузи. Планируете ли воспользоваться этим предложением?
- Обязательно. Это моя мечта - тренироваться и выступать в США. Мой менеджер Сергей Завилейский уже договорился, что Алекс будет помогать нам в США. Алекс, в свою очередь, договорился с тренером Майка Тайсона и Артура Гатти Бадди МакГиртом о том, что он будет меня тренировать. Спарринги с такой известной спортсменкой, как Ронда Роузи - это честь для меня. Очень бы хотела ей помочь с боксерской техникой, чтобы она снова завоевала титул чемпионки UFC, - сказала Шарипова. 

- Как оцениваете второе поражение Ронды Роузи?
- Похоже, что Ронда и ее команда не сделали никаких выводов из прошлого поражения. Опять полный разгром в стойке. Ронде надо работать над боксерской техникой.

22-летняя Шарипова в 2015 году перешла в профессиональный бокс. На ее счету три боя, в которых она одержала две победы (одну - нокаутом) и потерпела одно поражение. 

Добавим, что американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе. Видео боя можно посмотреть здесь
Просмотров: 1386  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Хороший Мальчик Сегодня 15:14
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Рейтинг: 1083
В Америке боксеров мало что ли!
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