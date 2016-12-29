Спарринги с Рондой Роузи - честь для меня - Фируза Шарипова

По ее мнению, экс-чемпионке UFC надо работать над боксерской техникой.
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Фируза Шарипова. Фото со страницы в фейсбуке
Единственная представительница Казахстана в профессиональном боксе Фируза Шарипова в интервью AllFight.ru прокомментировала информацию о предложении стать спарринг-партнером экс-чемпионки UFC Ронды Роузи.
- Известный менеджер Алекс Вайсвельд приглашает Вас в США и готов организовать спарринги с Рондой Роузи. Планируете ли воспользоваться этим предложением?
- Обязательно. Это моя мечта - тренироваться и выступать в США. Мой менеджер Сергей Завилейский уже договорился, что Алекс будет помогать нам в США. Алекс, в свою очередь, договорился с тренером Майка Тайсона и Артура Гатти Бадди МакГиртом о том, что он будет меня тренировать. Спарринги с такой известной спортсменкой, как Ронда Роузи - это честь для меня. Очень бы хотела ей помочь с боксерской техникой, чтобы она снова завоевала титул чемпионки UFC, - сказала Шарипова.
- Как оцениваете второе поражение Ронды Роузи?
- Похоже, что Ронда и ее команда не сделали никаких выводов из прошлого поражения. Опять полный разгром в стойке. Ронде надо работать над боксерской техникой.
22-летняя Шарипова в 2015 году перешла в профессиональный бокс. На ее счету три боя, в которых она одержала две победы (одну - нокаутом) и потерпела одно поражение.
Добавим, что американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе. Видео боя можно посмотреть здесь.
- Известный менеджер Алекс Вайсвельд приглашает Вас в США и готов организовать спарринги с Рондой Роузи. Планируете ли воспользоваться этим предложением?
- Обязательно. Это моя мечта - тренироваться и выступать в США. Мой менеджер Сергей Завилейский уже договорился, что Алекс будет помогать нам в США. Алекс, в свою очередь, договорился с тренером Майка Тайсона и Артура Гатти Бадди МакГиртом о том, что он будет меня тренировать. Спарринги с такой известной спортсменкой, как Ронда Роузи - это честь для меня. Очень бы хотела ей помочь с боксерской техникой, чтобы она снова завоевала титул чемпионки UFC, - сказала Шарипова.
- Как оцениваете второе поражение Ронды Роузи?
- Похоже, что Ронда и ее команда не сделали никаких выводов из прошлого поражения. Опять полный разгром в стойке. Ронде надо работать над боксерской техникой.
22-летняя Шарипова в 2015 году перешла в профессиональный бокс. На ее счету три боя, в которых она одержала две победы (одну - нокаутом) и потерпела одно поражение.
Добавим, что американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе. Видео боя можно посмотреть здесь.