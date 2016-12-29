Казахстанка Фируза Шарипова может стать спарринг-партнером Ронды Роузи

Экс-чемпионка UFC проиграла второй подряд бой.
Сегодня 14:15
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC
- Забудьте про Ронду Роузи! - Аманда Нуньес
- Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Амандой Нуньес
Фото Vesti.kz©
Казахстанский профи-боксер Фируза Шарипова может стать спарринг-партнером бойца MMA из США Ронды Роузи. Об этом AllFight.Ru рассказал Алекс Вайсфельд, который является агентом известного прямой агент известного промоутера Эла Хэймона.
"И я, и Эл Хэймон очень хотим видеть Фирузу в Америке. Здесь она могла бы поработать с Бадди Макгиртом, который тренировал Артуро Гатти и Майка Тайсона. И один из спарринг-партнеров, которого мы бы хотели видеть, это Ронда Роузи. Причем Фируза будет ей очень полезна, потому что мы видим - уже второй бой Ронда проигрывает именно из-за пробелов в боксерской технике. А у Фирузы с этим все очень хорошо, и такой спарринг-партнер ей очень нужен. Она отлично проявила себя в боях в России, Испании и Казахстане. Мы следим за ней и ждем Фирузу в следующем году в Америке, чтобы здесь она стала абсолютной чемпионкой мира”, - заявил Алекс Вайсфельд.
Напомним, Фируза Шарипова является первой девушкой в профессиональном боксе из Казахстана. В своем последнем поединке, который прошел в Алматы, она нокаутировала в третьем раунде сербку Милену Матович.
Добавим. что американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе.
"И я, и Эл Хэймон очень хотим видеть Фирузу в Америке. Здесь она могла бы поработать с Бадди Макгиртом, который тренировал Артуро Гатти и Майка Тайсона. И один из спарринг-партнеров, которого мы бы хотели видеть, это Ронда Роузи. Причем Фируза будет ей очень полезна, потому что мы видим - уже второй бой Ронда проигрывает именно из-за пробелов в боксерской технике. А у Фирузы с этим все очень хорошо, и такой спарринг-партнер ей очень нужен. Она отлично проявила себя в боях в России, Испании и Казахстане. Мы следим за ней и ждем Фирузу в следующем году в Америке, чтобы здесь она стала абсолютной чемпионкой мира”, - заявил Алекс Вайсфельд.
Напомним, Фируза Шарипова является первой девушкой в профессиональном боксе из Казахстана. В своем последнем поединке, который прошел в Алматы, она нокаутировала в третьем раунде сербку Милену Матович.
Добавим. что американка Ронда Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в главном бою на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе.