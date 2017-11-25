Фиаско "Кайрата", "Дины" и триумф венгерского футзала. Итоги Элитного раунда Кубка УЕФА

В "Финал четырех" квалифицировались две испанские команды.
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Фото со страницы "Интер Мовистара" в твиттере
Завершились матчи Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу. По их итогам определились участники "Финала четырех". Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Группа А
"Барселона", завоевывавшая Кубок УЕФА в 2012 и 2014 годах, набрала девять очков из девяти возможных. Каталонцы после легкой победы в стартовом матче над голландским "Кнооппунтом" (6:0) в дальнейшем не без труда одолели сербский "Экономац" (3:2) и итальянскую "Пескару" (3:1). Все в этом квартете закономерно, победила команда, чей выход в решающий этап прогнозировался с самого начала.
Группа B
Фаворитом был "Спортинг", превосходивший своих соперников как в мастерстве, так и в подборе исполнителей. В итоге португальцы уверенно решили свою задачу, хоть и пощекотали нервы своим болельщикам в первой игре с бельгийским "Халле-Гооик". "Спортинг" вел 3:0, но за четыре минуты до конца матча умудрился пропустить два мяча. К счастью португальцев, команде Хуана Замора не удалось сравнять счет.
В дальнейшем "Спортинг" выиграл у хорватского "Национала" (3:1) и российской "Дины" (4:0), завоевав путевку в "Финал четырех" в шестой раз. К слову, подопечные Тимура Алекберова разочаровали, финишировав на последнем, четвертом месте и не набрав ни одного очка.
Группа C
Все делали логичную ставку на "Лупаренсе". Как-никак это серьезный клуб. Однако итальянцы победив украинский "Продэксим" (3:1) и белорусскую "Столицу" (8:4), уступили в решающем матче венгерскому "Дьеру" (4:6). В итоге, итальянцы и венгры завершили отборочный этап, набрав одинаковое количество очков - по шесть. Но в следующий раунд прошел "Дьер" по лучшей разнице мячей. Причем этот клуб впервые в своей истории сыграет в "Финале четырех" не без помощи своего испанского тренера Хави Родригеса.
Группа D
"Кайрат" и "Интер Мовистар" набрали по шесть очков перед одной встречей, в которой удача благоволила испанцам со счетом 5:3. Алматинцы играли достойно, но их подвела чрезмерная заряженность на игру. К сожалению, такова была их цена за проигрыш белорусской "Столице" (3:5) в Основном раунде и второе место в первой отборочной группе.
Таким образом, в "Финал четырех", который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников, отобрались два испанских клуба - действующий чемпион "Интер Мовистар" и двукратный победитель Кубка УЕФА "Барселона", а также лиссабонский "Спортинг" и венгерский "Дьер".
Группа А
"Барселона", завоевывавшая Кубок УЕФА в 2012 и 2014 годах, набрала девять очков из девяти возможных. Каталонцы после легкой победы в стартовом матче над голландским "Кнооппунтом" (6:0) в дальнейшем не без труда одолели сербский "Экономац" (3:2) и итальянскую "Пескару" (3:1). Все в этом квартете закономерно, победила команда, чей выход в решающий этап прогнозировался с самого начала.
Группа B
Фаворитом был "Спортинг", превосходивший своих соперников как в мастерстве, так и в подборе исполнителей. В итоге португальцы уверенно решили свою задачу, хоть и пощекотали нервы своим болельщикам в первой игре с бельгийским "Халле-Гооик". "Спортинг" вел 3:0, но за четыре минуты до конца матча умудрился пропустить два мяча. К счастью португальцев, команде Хуана Замора не удалось сравнять счет.
В дальнейшем "Спортинг" выиграл у хорватского "Национала" (3:1) и российской "Дины" (4:0), завоевав путевку в "Финал четырех" в шестой раз. К слову, подопечные Тимура Алекберова разочаровали, финишировав на последнем, четвертом месте и не набрав ни одного очка.
Группа C
Все делали логичную ставку на "Лупаренсе". Как-никак это серьезный клуб. Однако итальянцы победив украинский "Продэксим" (3:1) и белорусскую "Столицу" (8:4), уступили в решающем матче венгерскому "Дьеру" (4:6). В итоге, итальянцы и венгры завершили отборочный этап, набрав одинаковое количество очков - по шесть. Но в следующий раунд прошел "Дьер" по лучшей разнице мячей. Причем этот клуб впервые в своей истории сыграет в "Финале четырех" не без помощи своего испанского тренера Хави Родригеса.
Группа D
"Кайрат" и "Интер Мовистар" набрали по шесть очков перед одной встречей, в которой удача благоволила испанцам со счетом 5:3. Алматинцы играли достойно, но их подвела чрезмерная заряженность на игру. К сожалению, такова была их цена за проигрыш белорусской "Столице" (3:5) в Основном раунде и второе место в первой отборочной группе.
Таким образом, в "Финал четырех", который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников, отобрались два испанских клуба - действующий чемпион "Интер Мовистар" и двукратный победитель Кубка УЕФА "Барселона", а также лиссабонский "Спортинг" и венгерский "Дьер".