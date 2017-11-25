Эксперт назвал причины вылета "Кайрата" из Кубка УЕФА по футзалу

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 0:2
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Казыгурт МарС Каспий 61:73
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 0:0
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 0:0
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Эксперт назвал причины вылета "Кайрата" из Кубка УЕФА по футзалу

Решающий этап турнира пройдет в апреле следующего года.

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8 Комментариев
Фото со страницы МФК "Интер Мовистар" в твиттере
Фото со страницы МФК "Интер Мовистар" в твиттере
Известный казахстанский функционер Николай Иванов прокомментировал Vesti.kz выступление "Кайрата" в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу в Испании. 

"Кайрат" смотрелся достойно, но переборщил с мотивацией. Между тем, испанцы играли с более холодной головой. Наши же кипели, кипела скамейка, Какау с первой минуты подпрыгивал. Это напряжение перешло в нервозность, что не могло не сказаться на итоговом результате. 

Не могу сказать, за что именно удалили президента клуба Кайрата Оразбекова и Какау, скорее всего - за пререкания с арбитрами или делегатами матча. 

Что касается удаления Игиты, то я всегда боялся его подключений, потому что чересчур он эмоционален. Его выходы из ворот должны быть оправданными и подстрахованными. А так - полетел вперед и въехал во вратаря "Интера". Понимаю, что этим самым Игита хотел заблокировать быстрый ввод мяча испанцем, но это было сделано неаккуратно. 

Да, решения судей были спорными, их можно было трактовать по-разному, но кайратовцам стоило на них реагировать спокойно. Тем более не секрет, что арбитры всегда с небольшой симпатией относились к хозяевам турнира. К сожалению, не справились с эмоциями, тогда как по настрою и самоотдаче к ним не может быть претензий. Просто соперник оказался более устойчивым психологически. 

По игре "Кайрат", как я отметил, выглядел достойно. Правда, только определенная обойма людей была задействована во встрече, имею в виду бразильцев. Из своих на площадку выходил только Сулейменов. Тот же венгр Дрот просидел в запасе и даже умудрился схлопотать желтую карточку. 

При этом испанцы не были безупречны. Ничего особенного не показали. Бесспорно, добротная у них команда, но обыгрывать ее можно. Однако получилось как получилось. Наверняка, в "Кайрате" сделают выводы, поскольку не все игроки оказались готовы к играм на таком уровне. Как мне показалось, до мини-турнира в Испании у "Кайрата" был не самый сильный состав, как в прежние годы. Думаю, в команде во всем разберутся и найдут новые подходы, чтобы усилить игру и двигаться дальше", - рассказал Иванов. 

Напомним, матчи Элитного раунда в группе D проходили в испанском городе Торрехон-де-Ардос. В первых двух играх "Кайрат" победил румынскую "Деву" (5:2) и португальскую "Брагу" (4:1), проиграв при этом в решающем матче "Интер Мовистару" (3:5). 

Таким образом, испанский клуб с первого места вышел в "Финал четырех" Кубка УЕФА, который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников.   
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
loko Сегодня 12:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 930
Надо в чемпионат РФ уходить, играть на Алматы Арена и транслировать по ТВ, как Барыс. Вот что сейчас делать команде? Чемпионат мёртвый у нас! Раз такое судейство лучше пожертвовать этим кубком УЕФА и радывать болельщиков играми с сильными командами каждые выходные. Тем более сейчас перерыв у большого футбола.
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Санек Васильев Сегодня 13:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2533
loko,Смысл уходить в чемпионат России?? У них свои правила и оттуда ещё тяжелее будет выйти даже в групповой раунд кубка Уефа. Думаешь российские судьи дадут шанс выиграть чемпионат России? Никогда. Им выгодней чтобы рос.клуб играл в Уефа.
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loko Сегодня 13:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 930
Санек Васильев, я же и говорю, что не нужен нам этот УЕФА. Раз так там тоже такое судейство. Уровень чемпионата России, не уступает кубку УЕФА. Зато каждые выходные можно смотреть суперфутзал. А не наш унылый чемпионат. В будние дни, в рабочее время и не по одному из телеканалов. Баскетбол играем за рубежом, хоккей тоже.
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Атеист Казак улы Сегодня 12:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Причина нет конкурентов у футзального кайрата,как у Астаны в кпл от сюда и слабая игра.
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Алишер Абилбек Сегодня 12:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1425
Атеист Казак улы,ну в КПЛ дела получше чем в футзале. В КПЛ хоть есть борьба между КАЙРАТОМ и АСТАНОЙ. Хоть иногда Ордабасы и Иртыш могут отобрать очки. А в футзале, заранее известно, что Кайрат чемпион. Толком нормальных команд нет.
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loko Сегодня 13:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 930
Алишер Абилбек, я бы сказал, чемпионата по футзалу в РК нет! Вот что сейчас делать отличным, мирового уровня легионерам если остались без финала 4х? Мотивация. Терять год карьеры. Уходить в аренды и вновь собираться через год??? Нужна реально обдумать вариант ухода в российскую лигу. Продумать промо и телетрансляции.
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Mara Сегодня 13:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1788
Атеист Казак улы, Ты говори да не загаваривайся,нету у Астаны конкурента.
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Еркегали Конкабаев Сегодня 14:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
..сами виноваты.в Минске можно было поставить точку
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