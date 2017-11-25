Эксперт назвал причины вылета "Кайрата" из Кубка УЕФА по футзалу

Решающий этап турнира пройдет в апреле следующего года.
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Фото со страницы МФК "Интер Мовистар" в твиттере
Известный казахстанский функционер Николай Иванов прокомментировал Vesti.kz выступление "Кайрата" в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу в Испании.
"Кайрат" смотрелся достойно, но переборщил с мотивацией. Между тем, испанцы играли с более холодной головой. Наши же кипели, кипела скамейка, Какау с первой минуты подпрыгивал. Это напряжение перешло в нервозность, что не могло не сказаться на итоговом результате.
Не могу сказать, за что именно удалили президента клуба Кайрата Оразбекова и Какау, скорее всего - за пререкания с арбитрами или делегатами матча.
Что касается удаления Игиты, то я всегда боялся его подключений, потому что чересчур он эмоционален. Его выходы из ворот должны быть оправданными и подстрахованными. А так - полетел вперед и въехал во вратаря "Интера". Понимаю, что этим самым Игита хотел заблокировать быстрый ввод мяча испанцем, но это было сделано неаккуратно.
Да, решения судей были спорными, их можно было трактовать по-разному, но кайратовцам стоило на них реагировать спокойно. Тем более не секрет, что арбитры всегда с небольшой симпатией относились к хозяевам турнира. К сожалению, не справились с эмоциями, тогда как по настрою и самоотдаче к ним не может быть претензий. Просто соперник оказался более устойчивым психологически.
По игре "Кайрат", как я отметил, выглядел достойно. Правда, только определенная обойма людей была задействована во встрече, имею в виду бразильцев. Из своих на площадку выходил только Сулейменов. Тот же венгр Дрот просидел в запасе и даже умудрился схлопотать желтую карточку.
При этом испанцы не были безупречны. Ничего особенного не показали. Бесспорно, добротная у них команда, но обыгрывать ее можно. Однако получилось как получилось. Наверняка, в "Кайрате" сделают выводы, поскольку не все игроки оказались готовы к играм на таком уровне. Как мне показалось, до мини-турнира в Испании у "Кайрата" был не самый сильный состав, как в прежние годы. Думаю, в команде во всем разберутся и найдут новые подходы, чтобы усилить игру и двигаться дальше", - рассказал Иванов.
Напомним, матчи Элитного раунда в группе D проходили в испанском городе Торрехон-де-Ардос. В первых двух играх "Кайрат" победил румынскую "Деву" (5:2) и португальскую "Брагу" (4:1), проиграв при этом в решающем матче "Интер Мовистару" (3:5).
Таким образом, испанский клуб с первого места вышел в "Финал четырех" Кубка УЕФА, который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников.
"Кайрат" смотрелся достойно, но переборщил с мотивацией. Между тем, испанцы играли с более холодной головой. Наши же кипели, кипела скамейка, Какау с первой минуты подпрыгивал. Это напряжение перешло в нервозность, что не могло не сказаться на итоговом результате.
Не могу сказать, за что именно удалили президента клуба Кайрата Оразбекова и Какау, скорее всего - за пререкания с арбитрами или делегатами матча.
Что касается удаления Игиты, то я всегда боялся его подключений, потому что чересчур он эмоционален. Его выходы из ворот должны быть оправданными и подстрахованными. А так - полетел вперед и въехал во вратаря "Интера". Понимаю, что этим самым Игита хотел заблокировать быстрый ввод мяча испанцем, но это было сделано неаккуратно.
Да, решения судей были спорными, их можно было трактовать по-разному, но кайратовцам стоило на них реагировать спокойно. Тем более не секрет, что арбитры всегда с небольшой симпатией относились к хозяевам турнира. К сожалению, не справились с эмоциями, тогда как по настрою и самоотдаче к ним не может быть претензий. Просто соперник оказался более устойчивым психологически.
По игре "Кайрат", как я отметил, выглядел достойно. Правда, только определенная обойма людей была задействована во встрече, имею в виду бразильцев. Из своих на площадку выходил только Сулейменов. Тот же венгр Дрот просидел в запасе и даже умудрился схлопотать желтую карточку.
При этом испанцы не были безупречны. Ничего особенного не показали. Бесспорно, добротная у них команда, но обыгрывать ее можно. Однако получилось как получилось. Наверняка, в "Кайрате" сделают выводы, поскольку не все игроки оказались готовы к играм на таком уровне. Как мне показалось, до мини-турнира в Испании у "Кайрата" был не самый сильный состав, как в прежние годы. Думаю, в команде во всем разберутся и найдут новые подходы, чтобы усилить игру и двигаться дальше", - рассказал Иванов.
Напомним, матчи Элитного раунда в группе D проходили в испанском городе Торрехон-де-Ардос. В первых двух играх "Кайрат" победил румынскую "Деву" (5:2) и португальскую "Брагу" (4:1), проиграв при этом в решающем матче "Интер Мовистару" (3:5).
Таким образом, испанский клуб с первого места вышел в "Финал четырех" Кубка УЕФА, который пройдет в апреле следующего года на площадке одного из участников.